Apple Fitness + arriva in Italia a fine autunno

Apple Fitness + sarà disponibile anche in Italia a fine autunno: al momento viene lanciato in sei paesi – spiega Kay Blahnik durante l’evento che si sta tenendo in diretta in questi minuti – ma tra qualche settimana arriverà anche in Italia con la sua versione in lingua, consentendo così agli utenti Apple del nostro paese di beneficiare dell’abbonamento di Apple per tenersi in forma con l’aiuto di professionisti del settore.

Dentro infatti ci sono più di 1.200 allenamenti visualizzabili in 4K e ogni settimana vengono aggiunti nuovi contenuti, in modo da poter avere sempre qualcosa di nuovo con cui stimolare la propria fantasia e tenersi in forma senza mai annoiarsi. Per quanto riguarda il nostro paese gli allenamenti restano al momento in lingua inglese ma saranno sottotitolati in italiano, con la possibilità di connettere Apple Watch per monitorare frequenza cardiaca, calorie, intervalli e quant’altro.

Si va dagli allenamenti di pilates a quelli per prepararsi ad andare a sciare e grazie alla funzione “Share Play” è possibile allenarsi in gruppo con gli amici, che saranno visualizzati nello schermo all’interno di appositi riquadri mentre si seguono insieme le indicazioni del personal trainer.

Apple Fitness + funziona su iPhone, iPad e Apple TV e sarà disponibile con un mese di prova iniziale gratuito.