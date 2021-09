iPad 2021 è una scheggia e c’è Center Stage

L’evento di presentazione degli iPhone 13 parte a sorpresa con iPad, «che è sempre più popolare e centrale nella vita di di molti» spiega un sorridente Tim Cook, annunciando che sono attualmente più di un milione le app compatibili con un dispositivo che, soltanto nell’ultimo anno, è cresciuto del 40%.

Il nuovo modello base mostrato in questi minuti dalla PM di Apple, Melody Kuma, monta il chip A13 Bionic che aumenta la velocità del tablet del 20% rispetto al modello precedente e lo porta ad essere tre volte più veloce dei ChromeBook e sei volte se confrontato con Android.

Tra le novità di questo dispositivo c’è Centerl Stage, la funzione presente già su iPad Pro 2021 che di fatto potenzia le videochiamate sfruttando la fotocamera grandangolare e il Neural Engine per mantenere il soggetto che parla al centro dell’inquadratura.

Apple ha migliorato anche lo schermo introducendo il sistema di aggiustamento automatico della temperatura colore e per la produttività c’è sempre la compatibilità con la Apple Pencil di prima generazione e la tastiera. Inoltre è costruito al 100% con alluminio riciclato: questo insieme al nuovo iPad mini fa sì che tutta la linea di iPad attualmente in catalogo utilizzi una scocca in materiale totalmente riciclato. E ovviamente c’è iPadOS 15.

Per i prezzi, si parte da 329 dollari in USA, dove sarà in vendita a partire dalla prossima settimana. La versione con connessione cellulare resta in LTE anziché 5G e in confezione rimane il caricabatterie da 20 Watt.