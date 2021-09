Apple lancia il nuovo iPad mini 6, si ispira ai modelli Pro ed Air

A sorpresa, insieme ai nuovi iPhone 13, Apple ha presentato all’evento California Streaming anche iPad. Dopo quello di nona generazione, arriva finalmente il tanto atteso iPad mini 6. Si tratta di una vera rivoluzione, a partire dall’estetica.

In effetti era da tempo che il pubblico richiedeva a gran voce una revisione importante per il più piccolo de tablet. Fino ad oggi, Apple aveva continuato a scegliere un’estetica classica, con pulsante Home sulla parte bassa. Adesso, invece, iPad mini 6 assume le sembianze di un iPad Pro. Rimosso il tasto centrale, in favore di un frontale tutto schermo.

E’ un piccolo iPad pro o se volete un piccolo iPad Air praticamente, proprio come avevano suggerito i leak precedenti. Ha un display di 8,3 pollici, con True Color e luminosità di picco di 500 nits, con tasto Touch ID sulla parte superiore come il cugino Air più grande. E’ velocissimo, assicura Apple, 40% più veloce in CPU, 80% in più GPU, ed è la macchina perfetta anche per i giochi.

E’ dotato di Neural Engine, 2 volte più veloce nel machine learning, ed è in grado di tradurre testi in tempo reale. Ha una porta Lightning 10 volte più veloce, così da poterci collegare camere o strumenti medici in modo più veloce. Esiste anche la versione 5G.

Supporta Center Stage con la camera frontale, da 12 MP. Supporta la seconda generazione di Apple Pencil, che si attacca magneticamente ai lati.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo iPad mini può essere ordinato da oggi in Italia; sarà disponibile a partire da venerdì 24 settembre.

I modelli Wi-Fi di iPad mini hanno un prezzo a partire da €559 (IVA incl.) e i modelli Wi-Fi + Cellular hanno un prezzo a partire da €729 (IVA incl.). Il nuovo iPad mini, con capacità di 64GB e 256GB, è disponibile in rosa, galassia, viola e grigio siderale.

[in aggiornamento…]