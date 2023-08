iPhone 14 Pro Max supera tutti nella prima metà del 2023

Nei primi sei mesi dell’anno il modello iPhone 14 Pro Max è stato lo smartphone più venduto al mondo: un nuovo record per i telefoni di Apple, che hanno occupato cinque delle prime dieci posizioni nella classifica con altri due iPhone dell’ultima generazione, uno della precedente e, a sorpresa, con un telefono di quattro anni fa.

Secondo quanto emerge dalle statistiche pubblicate da Smartphone Model Market Tracker di Omdia, iPhone 14 Pro Max come dicevamo è stato il telefono più venduto nei primi sei mesi del 2023, con 26,5 milioni di unità spedite in questo arco di tempo. Lo segue da vicino, posizionandosi al secondo posto della classifica, il suo fratello iPhone 14 Pro, con 21 milioni di unità spedite.

Al terzo posto c’è un altro iPhone della stessa serie, iPhone 14, con all’attivo 16,5 milioni di spedizioni. Gli altri due iPhone della top 10 sono iPhone 13, in quarta posizione con 15,5 milioni di spedizioni, e iPhone 11, vecchio di quattro anni ma ancora capace di raccogliere numeri importanti, classificandosi in coda alla decima posizione con 6,9 milioni di unità spedite.

Tra la quinta e la nona posizione ci sono invece i telefoni di Samsung, dal più recente Galaxy S23 Ultra fino al Galaxy A34 5G.

Confronto coi primi sei mesi del 2022

Il confronto con la classifica redatta dalla stessa società nello scorso anno mostra un quadro decisamente diverso per questo 2023: nei primi sei mesi dello scorso anno infatti Apple spedì 33,7 milioni di iPhone 13, mentre al secondo posto di quella classifica c’erano gli iPhone 13 Pro Max, con 23 milioni di unità spedite.

Il terzo posto era occupato da un telefono di Samsung, Galaxy A13, con 16,2 milioni di telefoni spediti, seguito da iPhone 13 Pro e iPhone 11 in quarta e quinta posizione con 14,8 e 11,7 milioni di spedizioni registrate. Il resto della classifica era composto da telefoni Samsung e Xiaomi alle ultime due posizioni.

Uno dei più grandi assenti di questa prima parte del 2023 è iPhone 14 Plus ma non sorprende, visto che era già stato etichettato come il “meno popolare” della gamma fin dal lancio. Quel che invece emerge dalla ricerca è che il mercato degli smartphone in generale sta registrando una crescita negativa, principalmente perché la fascia medio-bassa sta perdendo margini a causa della recessione economica e dalla parallela crescita del mercato degli smartphone usati.

Al contrario il mercato dei telefoni premium invece appare in costante aumento, grazie anche alla sostenuta domanda di sostituzione dei telefoni Apple più costosi. Secondo Omdia la percentuale di vendita dei modelli Pro di Apple continuerà ad aumentare proprio perché si evidenzia una maggiore preferenza di questa gamma, in special modo nei mercati emergenti.

Per la seconda parte dell’anno invece si prevede un continuo declino del mercato, con vendite in ulteriore calo per i terminali di fascia medio – bassa, mentre con la serie di iPhone 15 in arrivo la fascia premium riceverà una ulteriore spinta verso l’alto.

