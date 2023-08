Apple studia proiettori per la realtà aumentata senza Vision Pro

Vision Pro deve ancora arrivare, ma Apple sta già studiando il modo di farne a meno: un nuovo brevetto descrive infatti un sistema che impiega uno o più proiettori per mostrare le immagini in Realtà Aumentata AR nel mondo reale, ma senza bisogno di indossare un visore.

La documentazione pubblicata nelle scorse ore sembra far parte di una serie di brevetti non ancora avvistata e piuttosto complessa. Nel caso specifico si concentra unicamente sulla proiezione delle ombre per far sì che questi oggetti proiettati in AR risultino quanto più realistici possibili.

In oltre 18 pagine corredate da una decina di illustrazioni si descrive con precisione come devono comportarsi uno o più proiettori in base alla luce rilevata nell’ambiente e al movimento dell’oggetto proiettato in Realtà Aumentata, e la parte forse più curiosa è che il sistema – si legge – si può applicare ad oltre 30 diversi dispositivi, da quelli più ovvii come il Vision Pro a quelli meno ovvii come una scrivania.

Computer portatili, monitor, tablet, smartphone e dispositivi più piccoli come uno smartwatch sono nella lista insieme a «dispositivi sospesi, dispositivi di gioco, dispositivi di navigazione, altoparlanti connessi a Internet con comandi vocali e apparecchiature integrate in lampade, tavoli, sedie, scrivanie e altri mobili». Si fa persino riferimento a proiettori «montati in chioschi e automobili» e addirittura a telecomandi.

Il brevetto Apple sui proiettori, attribuito ai due inventori Christopher J. Verplaetse e Clark D. Della Silva, spiega così più o meno nel dettaglio come poter rendere possibile lavorare e avere interazioni naturali con elementi generati dal computer senza tuttavia richiedere l’uso di schermi.

Insomma, l’era del Vision Pro è appena iniziata ma già si guarda oltre, verso un futuro in cui virtuale e reale saranno più interconnessi di quanto si possa immaginare. Ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office statunitense si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.

Su Vision Pro

Vision Pro è il primo visore di Apple in arrivo a inizio 2024. Potete avere un’infarinatura generale sul dispositivo leggendo questo articolo, se invece volete approfondire scoprendo una per una tutte le novità vi rimandiamo alla sezione speciale del nostro sito web.