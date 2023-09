iPhone 15 può caricare un altro iPhone

Gli smartphone Android lo possono fare da un sacco di anni: ora che finalmente la porta USB-C è disponibile negli iPhone 15 (standard e Pro) anche questi terminali di Apple possono caricare un altro iPhone, persino condividere la carica con terminali Android.

Abbiamo già visto che sempre tramite USB-C è più facile migrare dati da un iPhone all’altro via cavetto, ricaricare AirPods, Apple Watch e altri accessori ancora. La condivisione della carica anche con altri terminali era prevedibile ma non scontata nel caso di Apple.

La dimostrazione arriva grazie ad alcuni video pubblicati sui social in USA da chi ha già avuto modo di provare i nuovi iPhone 15, in arrivo nei negozi e in consegna a partire da venerdì 22 settembre.

Così arriva la conferma che iPhone può condividere la carica anche con il primo pieghevole Google Pixel Fold tramite un video di PetaPixel. Nel funzionamento standard di Power Delivery via USB-C il terminale con più energia fornisce la carica a quello che dispone di meno energia.

In un altro filmato dello youtuber MKBHD iPhone 15 eroga sempre energia e carica un iPhone precedente utilizzando un cavo da USB-C a Lightning. Questo avviene anche se l’iPhone più vecchio dispone di più energia rispetto a iPhone 15.

Il comportamento torna a essere quello standard di Power Delvery quando invece si collegano due iPhone 15. I terminali comunicano e stabiliscono quale dei due dispone di meno energia, così l’iPhone con più batteria inizia a caricare l’altro.

Have you ever wondered what happened when you plugged random things into the iPhone 15's new USB port? Well wonder no more

— Marques Brownlee (@MKBHD) September 19, 2023