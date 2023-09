Recensione auricolari Jabra Elite 10, musica e comodità

Il mondo degli auricolari non manca sicuramente di possibilità di scelta. La quantità dell’offerta e la rapidità con cui i prodotti si succedono è probabilmente al massimo livello nell’industria dell’elettronica. Quel che è difficile trovare è vera innovazione; in moltissimi casi quel che cambia tra un prodotto e l’altro è il design non la funzione. E questo accade anche tra i prodotti dello stesso marchio.

Jabra prova a sconfiggere questo trend con il lancio di due prodotti Jabra Elite 8 Active e i Jabra Elite 10 qui recensiti. I primi sono auricolari che si collocano nel contesto dei modelli per lo sport i secondi sono invece dedicati a raccogliere le preferenze di chi cerca il meglio possibile in fatto di qualità musicale e di comodità.

In questo articolo ci occuperemo dei Jabra Elite 10 (dei Jabra Elite 8 Active diremo tra qualche giorno) con una recensione che abbiamo svolto con curiosità superiore a quella che abbiamo messo in campo per tanti altri modelli concorrenti.

Jabra elite 10, diversi da tutto il resto

I Jabra Elite 10 sono infatti differenti da quasi tutto il resto che abbiamo potuto sperimentare negli ultimi mesi. E là dove presentano specifiche e funzioni simili ne accostano altre che li differenziano da un possibile concorrente.

Basta vedere i pilastri su cui viene costruita l’identità dei Jabra Elite 10: il produttore danese presenta questi auricolari come un parametro nel campo della comodità e della qualità del suono. E per mantenere questa promessa accetta la sfida importante di una struttura innovativa, anche rispetto alla sua offerta storia, dal punto di vista ergonomico e dal punto di vista tecnologico.

Jabra Elite 10 come sono fatti

La prima cosa che colpisce dei Jabra Elite 10 è la qualità costruttiva. Il design è intrigante, i materiali sono di alta qualità (eccellente il rivestimento in materiale soft touch) e l’assemblaggio perfetto. Da questo punto di vista ci siamo trovati di fronte ad auricolari che hanno pochi rivali anche nel campo dei grandi marchi

Strutturalmente i tratta di auricolari semiaperti che non sigillano totalmente il cavo auricolare, entrando in esso solo parzialmente, con una forma che si colloca in maniera quasi perfetta nella conca dell’orecchio. Esternamente sono ricoperti di un materiale siliconico, antiscivolo molto piacevole al tatto che contribuisce a mantenerli in posizione e i gommini sono ovali e non rotondi.

Jabra ci ha spiegato che tutto questo è stato studiato per migliorare la capacità di rispondere all’ergonomia dell’orecchio, dopo un accurata e varia analisi di differenti tipi antropometrici. L’affermazione, per quel che ci riguarda, ha un avuto una riscontro pratico.

Appena indossati i Jabra Elite 10 dimostrano che dal punto di vista dell’ingegnerizzazione ergonomica è stato fatto un grande lavoro. Una volta trovati i giusti gommini, si tratta probabilmente degli auricolari più comodi che abbiamo provato, superiori agli AirPods Pro. Li abbiamo indossati per ore senza alcun fastidio e senza provare il bisogno di staccarli per far respirare l’orecchio.

Pur non essendo auricolari pensati specificatamente per lo sport, sono anche stabili anche quando c’è del movimento, come durante la corsa e l’utilizzo in bicicletta. Contribuisce ad un uso senza troppi pensieri nel contesto di attività fisica, la certificazione IP57.

In pratica i Jabra Elite 10 sono protetti da polvere e dall’immersione (che significa poterli mettere a bagno per pulirli). Difficile trovare auricolari con la soppressione del rumore che arrivano a questo livello di IP. Per fare un esempio gli AirPods Pro 2 con custodia Lightning ma anche i prodotti Bose o Sony hanno un fattore di protezione IPX4. In pratica nessuna garanzia sulla protezione dalla polvere e tutela solo da spruzzi e sudore.

Un altro aspetto che abbiamo apprezzato particolarmente a contributo della comodità dei Jabra Elite 10 è il tasto fisico che agevola il controllo. Il tasto è un punto di vantaggio dei Jabra anche rispetto a tanti concorrenti. I nuovi auricolari Jabra si possono usare facilmente anche con un guanto, cosa impossibile se si ha un controllo touch.

Il click, oltre a questo, è perfettamente bilanciato. Non richiede forza eccessiva al punto da farci correre il rischio di spostare l’auricolare dalla sua posizione o così ridotta da generare un click involontario.

L’applicazione Jabra+

Jabra offre come sempre supporto agli auricolari con la sua applicazione Jabra Plus. Da essa si possono gestire vari aspetti del funzionamento degli auricolari, incluso regolare le preimpostazioni del suono (ci sono sei preset) oppure creare un profilo personalizzato.

Dall’app si gestiscono anche le azioni corrispondenti ai click sui due auricolari. Le possibilità sono davvero molte. Possiamo, ad esempio, controllare la soppressione del rumore, la gestione delle chiamate, il richiamo dell’assistente vocale e così via,

La soppressione del rumore

I Jabra Elte 10 ovviamente non mancano della funzione di soppressione del rumore. L’effetto dell’ANC è buono sui rumori a bassa frequenza e su quelli con frequenza costante come nel caso del suono che proviene da una strada trafficata, più lacunoso quando si tratta di sopprimere il suono ambientale come quello che si percepisce in una stanza.

È probabilmente la conseguenza della scelta di creare auricolari ad elevato comfort con struttura semiaperta. Alcuni concorrenti, gli AirPods Pro ma anche i Bose QuietComfort Earbuds 2, contano anche su un sigillo molto stretto del cavo auricolare che da una parte provoca qualche fastidio a lungo andare dall’altra però migliora l’effetto ANC su suoni acuti e a frequenza media.

Questo non è necessariamente negativo. I Jabra Elite 10 non sono gli auricolari di riferimento quando si cerca un’accessorio per cancellare totalmente il rumore intorno a noi, magari per un viaggio in aero, ma molte persone preferiscono avere una soppressione del suono capace di eliminare il maggior fastidio possibile senza avere il senso di ostruzione che provocano altri auricolari capaci di ridurre il suono in maniera più accentuata.

Un problema che abbiamo rilevato e che invece possiamo classificare come un difetto rispetto alla concorrenza è il temporaneo, diverso livello di attenuazione del rumore a seconda dalla direzione di provenienza. In alcuni casi il suono risulta buono da un lato e meno dall’altro. Salvo livellare i due lati dopo qualche secondo. È probabile che questo sia un problema determinato dall’analisi del livello del rumore e dalla logica del software.

C’è anche ovviamente una modalità trasparenza (chiamata HearThru, regolabile su cinque livelli). L’effetto è anche qui buono, paragonabile a quello di tanti concorrenti. Non è però naturale come quello degli AirPods Pro (la sensazione resta quella del “superudito”); ma va detto che in circolazione non abbiamo fino ad oggi nessun auricolare che riesce a pareggiare l’effetto trasparenza del prodotto Apple.

La musica dei Jabra Elite 10

Detto di ergonomia, al top, e di capacità di soppressione del rumore (buona ma non straordinaria), veniamo alla musica. Come suonano i Jabra Elite 10? La risposta è semplice: molto bene. I driver da 10mm supportati dal CODEC AAC (in futuro arriverà con un aggiornamento firmare anche quello a LE Audio) rispondono in maniera eccellente a tutte le frequenze. Non hanno bassi ultrapompati ma sul suono sono molto piacevoli e precisi, aperti e dinamici.

Senza operare sull’equalizzatore dell’applicazione la risposta è neutra, rispettosa dalla musica così come essa dovrebbe essere in tutti gli auricolari che hanno qualche aspirazione audiofila. Il suono è dettagliato, ricco, con bassi, medi, e alti tutti al loro posto. Da questo punto di vista si tratta di accessori paragonabili agli AirPods Pro e superiori ad altri concorrenti che si collocano nella stessa fascia di prezzo.

La disponibilità dell’equalizzatore e dei preset che troviamo nell’applicazione è un valore aggiunto che permette di personalizzare ulteriormente l’ascolto. Non si tratta di una esclusiva dei Jabra Elite 10, ma sicuramente avere la possibilità di adattare il suono è un valore aggiuntivo.

Segnaliamo a beneficio di piattaforme differenti da quella iPhone non sono ancora supportati i codec LC3 ed LC3plus; arriveranno con un update firmware. Per ora gli auricolari Jabra Elite 10 supportato solo SBC ed AAC.

Suono spaziale e Dolby Head Tracking

I Jabre Elite 10 aggiungono un paio di altri “trucchi” al loro arsenale in fatto di suono. Supportano il suono spaziale, un’effetto che fornisce l’impressione che la musica non sia “dentro all’orecchio” ma intorno a noi, ma soprattutto aggiunta a questo offrono la tecnologia Dolby Head Tracking.

In pratica gli auricolari di Jabra fanno quel che fanno gli AirPods Pro: ancorano il suono a una posizione di fronte a noi, dando l’impressione che la musica provenga da una fonte specifica. Girando la testa alcuni suoni, ad esempio la colonna sonora, il dialogo di un film o la voce del cantante, resteranno sempre nella stessa posizione mentre il resto continuerà ad restare intorno a noi.

La tecnologia funziona molto bene quando le tracce sono in Dolby Atmos: ottima sia per la musica che per i film. Funziona infatti anche per canali come Netflix che Disney Channel offrendo una sensazione di coinvolgimento.

Il resto

Per quanto riguarda il resto delle funzioni siamo sempre a un buon livello.

La batteria dura 6 ore con la soppressione del rumore attiva (8 ore se spenta) e con la custodia si arriva a 36 ore. Non siamo al top del segmento in questa fascia di prezzo, ma considerando che abbiamo la ricarica wireless e la ricarica rapida (5 minuti portano ad un’autonomia aggiuntiva di un’ora) ce n’è a sufficienza per soddisfare la maggior parte delle esigenze.

La qualità della chiamata telefonica è sempre buona. Il rumore del vento o dell’ambiente vengono soppressi correttamente. La voce risulta solo leggermente artefatta in alcuni passaggi ma in compenso il volume è corretto.

Conclusioni

I Jabra Elite 10 possono essere senza dubbio collocati al vertice nel campo dei migliori auricolari sul mercato. Sono costruiti in maniera mirabile, sono molto comodi, suonano bene, hanno una serie di funzioni, alcune delle quali rare e sofisticate (come il suono spaziale e l’head tracking), la soppressione del rumore non è eccezionale ma sufficiente per un uso nella quotidianità.

L’unico vero limite, dal punto di vista di un utente Apple, è che auricolari come gli AirPods sono irraggiungibili da qualunque concorrente per funzioni che la Mela tiene riservate via firnware e software come connessione automatica, trasferimento trasparente della connessione da un dispositivo Apple ad un altro e così via.

Ma se usate gli auricolari semplicemente per ascoltare musica e podcast, vedere film e non vi preoccupate molto delle sofisticazioni Apple, i Jabra Elite 10 sono un prodotto assolutamente consigliabile.

Pro

I più comodi di tutti, anche di AirPods Pro 2

Qualità costruttiva eccezionale

Suono spaziale con musica, film e streaming

Contro

Modalità trasparenza mediocre

Jabra Elite 10, prezzo e disponibilità

Li potrete comprare da fine ottobre a 249,99€ sul sito Jabra e da Amazon.