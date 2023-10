iPhone 15 collegato a Pixel 8 via USB-C è una roulette russa

Pixel 8 Pro è disponibile, proprio come iPhone 15 e 15 Pro di Apple: si tratta dei due smartphone più attesi per questo fine 2023 e c’è chi ha ben pensato di metterli in comunicazione tra loro collegandoli tramite porta USB-C. Ecco cosa succede esattamente quando si collega un Pixel 8 Pro a un iPhone 15 Pro Max tramite USB-C.

Ci sono molte possibilità su come i due telefoni potrebbero comportarsi e tutto dipende principalmente dal livello di carica attuale dei due dispositivi. Poiché sia iPhone 15 Pro Max che Pixel 8 Pro supportano USB-PD, i due telefoni, in generale, seguono un protocollo per decidere quale telefono verrà alimentato.

Di solito iPhone 15 Pro Max è abbastanza intelligente da determinare quale dei due telefoni ha uno stato di carica più alto. Quando è collegato a un Pixel 8 Pro, c’è chi ha osservato come iPhone attinga energia dal Pixel 8 Pro finché iPhone ha un livello di carica inferiore. Quando il Pixel 8 Pro ha un livello di carica inferiore rispetto a iPhone 15 Pro Max è quest’ultimo dispositivo a fungere da batteria esterna.

Tra iPhone 15 Pro e Pixel 8 Pro non scatta la scintilla

Le cose si complicano un po’ quando è il Pixel 8 Pro a prendere il controllo. Mentre iPhone non offre alcuna impostazione per controllare quale dispositivo guiderà il processo di trasferimento di energia, è possibile controllarlo tramite un’opzione di attivazione su Android.

Quando impostato sul Pixel, il telefono attinge energia da iPhone anche se il telefono di Google ha una carica più alta. In effetti, si dovrà così attivare manualmente l’opzione per caricare iPhone.

Il Pixel offre anche una serie di opzioni aggiuntive, tra cui la possibilità di trasferire file quando è collegato a iPhone. Durante i test di Androidauthority il Pixel si è dimostrato molto inconsistente nel trattare il sistema di file di iPhone.

Mentre il telefono di Google poteva occasionalmente leggere foto e video dal filesystem di iPhone, ciò non funzionava sempre, anche con le stesse impostazioni. La natura instabile dell’implementazione rende cauti nel raccomandare quest’ultima come funzione affidabile. Al contrario, iPhone non può leggere il filesystem del Pixel 8 Pro e non permetterà di visualizzare o trasferire foto e video.

In conclusione

Nella migliore delle ipotesi, quando si collega un iPhone 15 Pro e un Pixel 8 Pro, il telefono con una carica più alta caricherà l’altro telefono.

Tuttavia, se si imposta Pixel 8 Pro come dispositivo dominante, è molto probabile che il telefono attinga energia da iPhone, indipendentemente dallo stato di carica dei due telefoni.

Il trasferimento di file tra i due telefoni è tecnicamente possibile, ma Pixel 8 Pro non riesce sempre a leggere il filesystem di iPhone, rendendolo poco adatto e sicuro a svolgere questo compito.