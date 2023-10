Sony porta giochi PS5 in streaming agli abbonati

Dopo averlo anticipato all’inizio di quest’anno, Sony ha confermato che i giochi PS5 si potranno giocare in streaming dal cloud entro la fine di questo mese, ma solo sulle console PlayStation 5, almeno per il momento.

In un post sul blog ufficiale, Sony ha annunciato che i giochi PS5 arriveranno su cloud gaming per gli abbonati a PlayStation Plus Premium. Questo vuol dire un costo di 151,99 euro visto l’aumento di tariffe. Da notare che titoli come Horizon Forbidden West, Sea of Stars, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e altri saranno supportati fin dal lancio e tutti offriranno una risoluzione fino a 4K con supporto HDR e audio completo, incluso l’audio surround 7.1.

I giocatori potranno effettuare lo streaming dei giochi inclusi nel catalogo di PlayStation Plus Premium, delle prove dei giochi, dei titoli gratuiti e dei giochi di proprietà dei giocatori stessi:

Effettua lo streaming di centinaia di giochi PlayStation 5 sulla tua console PS5 grazie al nuovo streaming cloud PS5 su PlayStation Plus Premium. Goditi l’accesso completo in streaming a una selezione di titoli PS5 nel Catalogo dei giochi di PlayStation Plus e gioca a titoli selezionati dalla tua libreria di giochi PS5 digitali senza dover aspettare il download o occupare spazio sull’hard drive della tua console

Per i giochi in streaming per ora serve una PS5

La limitazione importante è che il cloud gaming con i giochi PS5 richiederà anche una console PlayStation 5, almeno “in fase di lancio”. Sony ha offerto lo streaming su PS4 e anche su PC, ma sembra che lo streaming sulla console sia l’obiettivo su cui la società intende al momento focalizzarsi.

A titolo di confronto, gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono effettuare lo streaming dei titoli Xbox Series sulle console Xbox One, nonché su dispositivi mobili, PC e web. Sony afferma che i giochi PS5 saranno disponibili a partire dal 17 ottobre in Giappone, dal 23 ottobre in Europa e dal 30 ottobre negli Stati Uniti.

I paesi supportati includono Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica di Cipro, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

I clienti con abbonamento PlayStation Plus otterranno automaticamente l’accesso allo streaming cloud di PS5. A novembre invece arriva la nuova console PlayStation 5 Sim più piccola e modulare.

I clienti con abbonamento PlayStation Plus otterranno automaticamente l'accesso allo streaming cloud di PS5. A novembre invece arriva la nuova console PlayStation 5 Sim più piccola e modulare.