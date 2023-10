Google Pixel 8 e Pro potenziano fotocamere e funzioni AI

Google ha ufficialmente presentato i nuovi smartphone Pixel 8 e 8 Pro, il Pixel Watch 2 e la versione aggiornata degli auricolari Pixel. Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono indicati come progettati “con l’intelligenza artificiale (IA) al centro” per un’esperienza più utile e personale, e funzionalità “esclusive” alimentate da Google Tensor G3.

Pixel 8 e Pixel 8 Pro vantano un design con silhouette più morbide, finiture in metallo e materiali riciclati. Il Pixel 8 ha bordi sagomati e dimensioni ridotte rispetto al suo predecessore.

È dotato di un display Actua da 6,2 pollici (LTPO OLED), indicato come più luminoso del 42% rispetto al display del Pixel 7. Pixel 8 presenta finiture in metallo satinato, un retro in vetro lucido ed è disponibile nei colori grigio verde, rosa e nero ossidiana.

Il display Super Actua da 6,7 pollici del Pixel 8 Pro è indicato come “il più luminoso mai realizzato”; secondo Big G anche sotto la luce diretta del sole, le immagini ultra HDR sono estremamente fedeli. Il display è completamente piatto e questo modello vanta un retro in vetro opaco con una cornice in alluminio lucido. È disponibile in tre colori: azzurro cielo, grigio creta e nero ossidiana.

Sul retro di Pixel 8 Pro è presente un nuovo sensore di temperatura che consente di scansionare un oggetto o una persona per rilevarne il calore.

Miglioramenti alla fotocamera

Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono dotati di sistemi di fotocamere aggiornate. L’biettivo ultrawide più grande promette una messa a fuoco macro ancora migliore, il teleobiettivo secondo Google è in grado di catturare il 56% di luce in più e scatta foto di qualità ottica 10 volte superiore, e la fotocamera frontale è ora dotata di messa a fuoco automatica, molto utile per i selfie.

Pixel 8 ha la stessa fotocamera principale aggiornata da 50 MP di 8 Pro, oltre a un nuovo obiettivo ultrawide da 12 MP che consente la messa a fuoco Macro. In Pixel 8 Pro il sensore principale è di 50M, quello telefoto da 48 MP infine quello ultrawide è da 48MP, la fotocamera frontale è da 10,5 MP, identica nel modello non Pro.

L’app della fotocamera è stata rivista e consente di individuare contenuti nelle modalità foto e video preferite. Con il Pixel 8 Pro si ha accesso ai controlli professionali, per un maggiore controllo creativo della fotocamera con impostazioni come la velocità dell’otturatore, l’ISO, le foto da 50 MP nella varia gamma di zoom e altro ancora.

Funzionalità software

Una funzione denominata “Scatto Migliore” utilizza le foto scattate per ottenere foto sfruttando un algoritmo sul dispositivo in grado di creare un’immagine mista da una serie di foto per ottenere l’aspetto considerato migliore di tutti.

Magic Editor in Google Foto è una nuova funzionalità di editing sperimentale che utilizza l’intelligenza artificiale generativa: è possibile riposizionare e ridimensionare i soggetti o utilizzare le preimpostazioni per far risaltare lo sfondo e altri elementi con pochi tocchi.

“Gomma Magica Audio” consente di ridurre i suoni che distraggono dal video, come il vento o folla rumorosa. Questa funzionalità utilizza modelli avanzati di apprendimento automatico per ordinare i suoni in livelli distinti in modo da poterne controllare i livelli.

Più avanti nel corso dell’anno, su Pixel 8 Pro arriverà “Video Boost”, funzione on Device che applica elaborazioni video per regolare colore, illuminazione, stabilizzazione e granulosità; tra le possibilità che verranno offerte da questa funzione, opzioni per migliorare i video in condizioni di scarsa illuminazione.

“Summarize” permette di generare tramitr AI un riassunto di una pagina web, per comprenderne i punti chiave. È presente una funzione per leggere ad alta voce e tradurre pagine web.

Google riferisce che Pixel è ancora più in grado di comprendere le sfumature del linguaggio umano: è possibile parlare in modo più naturale; se si fa una pausa o pronuncia “ehm”, aspetta che l’utente finisca prima di rispondere.

“Filtro Chiamate” è un’altra funzione che sfrutta l’AI. Secondo Google consente di ricevere in media il 50% in meno di chiamate di spam. Può rispondere silenziosamente alle chiamate da numeri sconosciuti con una voce più naturale per coinvolgere il chiamante. Una opzione denominata “Filtro Chiamate” suggerirà risposte contestuali da toccare per rispondere a chiamate semplici, come le conferme di appuntamenti, senza dover rispondere al telefono.

Sicurezza e 7 anni di aggiornamenti

Google Tensor G3 lavora con il chip di sicurezza Titan M2, secondo Big G in grado di proteggere le informazioni personali e rendere il Pixel “più resistente ad attacchi ricercati”. Sblocco con il Volto del Pixel 8 ora consente di proteggere con la biometria app bancarie e di pagamento come Google Wallet.

Google promette per la prima volta sette anni di supporto software per Pixel 8 e Pixel 8 Pro, compresi gli aggiornamenti del sistema operativo, gli aggiornamenti di sicurezza e i regolari Feature Drop.

Prezzo e disponibilità

I nuovi smartphone sono disponibili per la prevendita su tutti i canali partner e sul Google Store, I prezzi di Pixel 8 partono da 799 euro, quelli di Pixel 8 Pro da 1099 euro. Entrambi gli smartphone saranno poi in vendita dal 12 ottobre. Pixel 8 Pro si preordina da questa pagina di Amazon, mentre per il modello Pixel 8 si parte da qui.

Big G ha presentato anche lo smartwatch Pixel Watch 2.