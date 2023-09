iPhone 15, preparatevi ad una generazione con colori tenui

Nelle settimane scorse sono circolate diverse anticipazioni sulle nuove colorazioni di iPhone 15 e iPhone 15 Pro: ora in rete saltano fuori nuove foto e anche video che dovrebbero mostrare le esatte tonalità dei terminali. Addio ai colori sgargianti visti in precedenza, come il giallo di iPhone 14. Per quest’anno, Apple ha scelto colori molto più tenui.

Manca meno di una settimana alla presentazione della gamma di iPhone 15, ma questo non ha fermato il ciclo dei rumor pre lancio. Dopo una serie di indiscrezioni sui colori alla fine di agosto, AppleInsider è entrata in possesso di modelli non funzionanti che mostrano meglio queste tonalità.

I cinque colori presumibilmente disponibili per iPhone 15 e iPhone 15 Plus sono bianco, nero, blu, giallo e rosa/rosso. Tuttavia, ci si aspettano colori molto tenui, con le sole opzioni di colore nero e bianco che non differiscono molto dalle generazioni precedenti, con un pannello posteriore lucido e lati opachi.

Il bianco ha lati in argento, mentre il nero appare completamente nero rispetto al grigio scuro. Le opzioni di blu, giallo e rosa sui modelli di iPhone 15 si distinguono rispetto ai modelli Pro, che sembrano più opachi al confronto. Tutte le nuove tinte sono molto più attenuate rispetto alle offerte di colore precedenti, una scelta che sicuramente dividerà gli utenti.

Attualmente Apple vende iPhone 14 giallo, mentre il giallo di iPhone 15 dovrebbe essere molto più chiaro. Anche il colore rosa atteso per il prossimo smartphone è molto diverso dalle versioni vivaci rilasciate in passato.

I modelli non funzionanti mostrano anche alcune caratteristiche attese, tra cui la porta USB-C, un design leggermente modificato e persino Dynamic Island sul fronte di tutti i terminali.

Queste unità di prova mostrate in video hanno alloggiamenti per le schede SIM, anche se probabilmente non saranno presenti nei modelli destinati agli Stati Uniti. Apple le ha mantenute su alcuni modelli internazionali, ma per gli altri ha adottato la tecnologia eSIM.

Colori iPhone 15 Pro

I modelli di iPhone 15 Pro presenti nel video mostrano i quattro colori di cui si è vociferato in precedenza: argento, Space Black, Carbide Gray e blu.

Tutti i colori virano al grigiastro, e nei modelli in video non sembrano esserci marcate differenze. Probabilmente, i modelli reali di Apple differiranno tra loro in modo più evidente.

Il blu è l’opzione che si distingue maggiormente nel video, con Apple che probabilmente darà un nome di marketing ricercato a queste tonalità. Il modello di prova sembra essere una versione più scura del Pacific Blue utilizzato con iPhone 13 Pro.

Ricordiamo che Apple presenterà ufficialmente la linea di iPhone 15 e 15 Pro il prossimo 12 settembre in un apposito evento. Tutto quello che sarà presentato lo trovate a questo indirizzo.