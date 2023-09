Visto a IFA 2023, Withings Scanwatch 2 e Light più potenti ed eleganti

Ci sono due nuovi smartwatch in casa Withings: presentati dall’azienda durante la fiera di Berlino conclusasi il 6 settmreb, uno è lo Scanwatch 2, seconda iterazione dell’ibrido (qui la nostra recensione del modello di prima generazione) che concentra tutta la sua potenza nel monitoraggio della salute dell’utente sotto diversi aspetti; l’altro invece è lo Scanwatch Light, progettato specificamente per un pubblico femminile grazie anche alla nuova funzione dell’app dedicata al monitoraggio del ciclo mestruale.

Entrambi offrono una cassa costruita in acciaio inossidabile e mettono a disposizione una corona rotante per la navigazione tra le varie funzioni, visualizzate in un piccolo display OLED da 0,63″ in scala di grigi. Resistono alle immersioni in acqua fino a 5 metri di profondità mentre le lancette sono protette da un vetro zaffiro nel caso di Scanwatch 2; per il Light c’è il Corning Gorilla Glass.

Esteticamente differiscono principalmente nelle dimensioni: per lo Scanwatch 2 sono previsti due modelli con cassa da 38 mm e 42 mm, mentre Light è disponibile solo con cassa da 37 mm.

Qui sotto nella galleria trovate i due differenti modelli da soli e a confronto.

Withings Scanwatch 2

Se il primo modello era già approvato dalla FDA per quanto riguarda il rilevamento della fibrillazione atriale tramite ECG e per il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue direttamente dal polso, la versione 2 (350 $) va oltre, grazie all’impiego di una serie di sensori che abilitano il monitoraggio continuo della salute e la misurazione di nuovi parametri sanitari.

Tra questi troviamo ad esempio la rilevazione di variazioni della temperatura corporea, diurna e notturna, che potrebbero indicare l’insorgenza di una malattia o di un altro stato di salute. Può rilevare anche le variazioni della frequenza cardiaca, monitora il ciclo femminile e riconosce automaticamente oltre 40 attività.

Tutto questo riesce a farlo, giorno e notte, per un massimo di 30 giorni con una sola carica, traguardo che riesce facilmente a raggiungere grazie all’assenza di un ampio schermo, come accade invece con gli smartwatch tradizionali, sostituito qui da un quadrante analogico elegante e minimale.

Anche gli algoritmi sono stati aggiornati, con la capacità aggiunta di identificare il momento migliore per avviare una misurazione e inviare una notifica quando opportuno, in modo da massimizzare la durata della batteria e al contempo garantire una elevata precisione dei dati registrati.

Questo smartwatch adesso è anche in grado di rilevare quando non è indossato, evitando così il tracciamento quando non necessario.

Nella galleria che segue tutte le informazioni che vi può fornire Scanwatch nei vari modelli (qui il modello Light) sul suo piccolo ma dettagliato schermo.

Scanwatch Light

Light nel nome ma non nelle funzionalità: si tratta del modello più economico della serie (250 $) ed è pensato per chi si avvicina per la prima volta a questa categoria di dispositivi, pur senza rinunciare al monitoraggio della salute no-stop.

Come gli Scanwatch Light 1 e 2 tiene traccia della frequenza cardiaca, del sonno e del ciclo mestruale 24 ore su 24 e fino a un mese con una sola carica della batteria; manca invece l’ECG e il monitoraggio della temperatura corporea presenti invece nell’ultimo modello.

Tutti i prodotti di Withings in questa sezione del sito: per seguire le novità annunciate a IFA 2023 fate riferimento a questa pagina.