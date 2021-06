iPhone, come richiamare funzionalità fotografiche avanzate

Gli utenti meno esperti si limitano a usare l’app Fotocamera senza il più delle volte conoscere molte funzioni avanzate disponibili e molto utili. Una delle funzionalità un po’ nascoste che molti principianti non conoscono è la possibilità di richiamare funzioni per la messa a fuoco e l’esposizione. Prima di scattare una foto, la fotocamera imposta automaticamente la messa a fuoco e l’esposizione, mentre la funzione di rilevamento dei volti bilancia l’esposizione su più volti. Con iOS 14, è possibile usare il controllo per compensare l’esposizione per impostare con precisione e poi bloccare l’esposizione per gli scatti successivi.

Per farlo basta aprire l’app Fotocamera, toccare la freccia in alto (il simbolo ^), poi il simbolo +/- nel cerchietto e regolare il livello di esposizione. L’esposizione rimarrà bloccata fino a quando riapriremo l’app Fotocamera.

Altri simboli che appaiono toccando la freccia in alto (il simbolo ^) nell’app Fotocamera, sono quelli relativi al Flash, alla regolazione dell’esposizione, all’aspetto, al timer.

L’app Fotocamera consente di scattare foto statiche e Live Photo. Scorrendo verso sinistra o destra è possibile scegliere varie modalità di fotocamera:

Video : registra un video.

: registra un video. Time-lapse : crea un video in time-lapse che registra i movimenti durante un periodo di tempo.

: crea un video in time-lapse che registra i movimenti durante un periodo di tempo. Slow-mo : registra un video con un effetto slow motion.

: registra un video con un effetto slow motion. Panoramica: scatta una foto panoramica di un paesaggio o di altre scene.

scatta una foto panoramica di un paesaggio o di altre scene. Ritratto: applica un effetto di profondità di campo alle foto (con gli iPhone nei quali questa funzionalità è supportata).

applica un effetto di profondità di campo alle foto (con gli iPhone nei quali questa funzionalità è supportata). 1:1 limita l’inquadratura della fotocamera a un quadrato.

Su iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone SE (seconda generazione), iPhone 11 o iPhone 11 Pro, è possibile tocccare il pulsante “Controlli fotocamera”, quindi toccare “4:3” per scegliere tra le proporzioni 1:1, 4:3 o 16:9.

Dovrebbe essere noto ma su tutti i modelli di iPhone è possibile aprire l’app Fotocamera e pizzicare lo schermo per ingrandire o ridurre; sui modelli di iPhone con fotocamera doppia o tripla, è possibile passare rapidamente tra 1x, 2x, 2,5x e 0,5x per ingrandire o ridurre rapidamente l’immagine (a seconda del modello). Per uno zoom più preciso, basta tenere premuti i controlli dello zoom, quindi trascinare il cursore a destra o a sinistra.

Per tutti gli altri tutorial realizzati dalla redazione di macitynet vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo. Qui ci sono tutti quelli dedicati ad iPhone e iPad.