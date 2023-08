iPhone 15 e Plus forse arrivano anche in verde chiaro

Siamo ormai prossimi alla presentazione dei nuovi modelli iPhone 15, attesa per il 12 settembre e come sempre con il conto alla rovescia emergono sempre più anticipazioni che in questi giorni si stanno concentrando sulle colorazioni dei prossimi terminali: per il modello base iPhone 15 e anche iPhone 15 Plus ora spunta la possibile tinta verde chiaro.

Già nei giorni scorsi sono apparse in rete immagini dei presunti colori di iPhone 15 e iPhone 15 Pro, con tanto di presunti cavi di ricarica abbinati in titna. Le ultime informazioni provengono ancora una volta da noti leaker @MajinBuOfficial e @URedditor, che nelle scorse ore hanno affermato che i modelli di iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno disponibili in una nuova finitura verde chiaro.

@MajinBuOfficial riferisce che la nuova opzione di colore sarà molto simile alla finitura verde già impiegata da Apple per iPhone 12 e iPhone 12 mini ormai fuori produzione. Naturalmente la foto del terminale che riportiamo in questo articolo è quella di un modello mockup non funzionante, invece in apertura sono visibili iPhone 12 e 12 mini.

Tuttavia il leaker non è sicuro se questo colore sarà disponibile fin dal lancio di iPhone 15 e iPhone 15 Plus a settembre, o se invece sarà introdotto successivamente come un’opzione di colore aggiuntiva nella primavera del 2024. Ricordiamo che Apple è solita aggiungere una nuova colorazione a metà ciclo del dispositivo, così da ravvivare la gamma e le vendite.

Ricordiamo che altre opzioni di colore attese per iPhone 15 e iPhone 15 Plus includono il nero, il blu, il giallo e il rosa. Al momento nei rumor non c’è traccia della consueta colorazione rossa facente parte del programma (PRODUCT)RED, versione con colore intenso collegata alla raccolta fondi per il Global Fund, un’organizzazione che combatte l’HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria principalmente in Africa subsahariana.

Nel frattempo potete tenervi aggiornati su tutto quel che c’è da sapere sugli iPhone 15 standard direttamente a questo indirizzo, mentre per la linea di iPhone 15 Pro potete leggere questo articolo; entrambe le pagine sono costantemente aggiornate con le ultime novità.