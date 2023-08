iPhone 15 dopo dieci anni manderà in pensione il colore oro

Il colore oro per gli iPhone sta per andare in pensione: dopo dieci anni di onorato servizio pare infatti che Apple abbia deciso di rinunciare a questa opzione senza tuttavia ridurre il numero di alternative che sarà possibile scegliere.

Si tratta di un cambiamento epocale: fu iPhone 5s nell’autunno del 2013 ad aprire le danze, e da allora non ha mai abbandonato le generazioni successive. All’epoca fu il mercato a deciderlo: la variante oro era infatti quella più richiesta agli operatori di telefonia di Hong Kong, regione della Cina da sempre considerata un misuratore efficace per comprendere il successo dei dispositivi Apple nel paese.

Negli anni questa colorazione ha assunto aspetti differenti (addirittura con iPhone 6s si azzardò persino una variante oro-rosa) a causa del passaggio tra l’alluminio e l’acciaio inossidabile, due dei materiali più utilizzati da Apple per la scocca dei suoi telefoni; e proprio questi potrebbero essere la causa del cambiamento.

Perché niente più oro

È infatti plausibile che in questa decisione abbia avuto un peso importante il tipo di materiale utilizzato per il guscio dei nuovi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, che inaugureranno l’era del titanio. Invero, quest’ultimo potrebbe non prestarsi particolarmente per la finitura in oro, perché per quel che si sa fino ad ora sembra essere ormai certo che Apple abbia già scelto ben altri colori.

Rispetto all’acciaio inossidabile – materiale adottato per la cornice del telefono fin da iPhone 4 (2011), sostituito dall’alluminio quattro anni dopo con gli iPhone 6 salvo poi tornare a partire dagli iPhone X (2017) – il titanio ridurrà il peso complessivo del dispositivo.

I colori di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

E chi acquisterà questa variante dovrebbe poter scegliere tra quattro diverse colorazioni: oltre al Nero siderale e all’Argento, si ritiene che Apple possa aggiungere una nuova opzione sulle tonalità del grigio presumibilmente chiamata Grigio Titanio che dovrebbe esaltare al meglio il colore naturale del nuovo materiale.

Invece il colore dell’anno – quarto ed ultimo della serie – previsto per gli iPhone 15 Pro, quello che prenderà il posto dell’attuale Viola scuro, non sarà il rosso cremisi di cui si parlava a inizio anno bensì un nuovo blu scuro: possiamo quindi aspettarci qualcosa come Midnight Blue, Pacific Blue, Sierra Blue o Deep Blue. Di seguito una galleria con i colori degli iPhone attuali e, a seguire, le foto trapelate in rete dei nuovi grigio titanio e blu scuro.

1 di 7

I colori di iPhone 15 e iPhone 15 Plus

Per quanto riguarda invece iPhone 15 e iPhone 15 Plus, vi ricordiamo che si prevedono ben cinque diverse varianti di colore: nero, verde, blu, giallo e rosa. Se poi Apple rispetterà la tradizione cominciata ormai da diversi anni, a questi si aggiungerà un sesto colore in primavera (e per adesso non è dato sapere quale).

Quando ne avremo la certezza

Per conferme o eventuali smentite su quanto appena detto per adesso ci diamo l’appuntamento al 12 settembre, ovvero quando Apple presenterà i nuovi telefoni. La data non è ancora stata ufficializzata ma è quella al momento ritenuta più probabile da diverse fonti: l’annuncio dell’evento è previsto entro la settimana prossima, che va da martedì 29 agosto a martedì 5 settembre.

Nel frattempo potete tenervi aggiornati su tutto quel che c’è da sapere sugli iPhone 15 Pro leggendo questo articolo che la nostra redazione tiene costantemente aggiornato con le ultime novità.