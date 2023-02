iPhone 15 sfoggerà una tinta rosso scuro

Sarà il rosso scuro il colore del nuovo iPhone 15? Lo dicono alcune fonti, probabilmente le stesse che lo scorso anno preannunciarono il lancio di iPhone 14 Pro nel colore viola scuro e l’iPhone 14 nella colorazione viola.

La tinta anno 2023, spiegano alcuni siti americani sarebbe tinta dark red. Noi in italiano potremmo definirlo un bordeaux che vira al nero, per i modelli iPhone 15 Pro e Pro Max. Di questa colorazione è noto anche il valore esadecimale (parametro che definisce le componenti R, G e B del colore): #410D0D, indicato come “Dark Sienna”

Da quel che appare dando un’occhiata al colore che vede qui sopra è probabile che sarà una sorta di nuance che in alcune situazioni apparirà praticamente nero. Lo stesso effetto, in pratica, del Viola che in base all’incidenza della luce svela oppure no il suo vero colore.

La colorazione dark red dovrebbe essere offerta con gli iPhone 15 Pro e Max con scocca in titanio e si affiancherà alla colorazione (Product) RED e alle altre già ora disponibili. Per iPhone 15 Apple potrebbe offrire ulteriori colorazioni, oltre alle attuali (Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia, (product) RED).

Il modello standard di iPhone 15 dovrebbe essere disponibile nelle nuove colorazioni dark pink (rosa sciro), e bright light blue (azzurro vivace). Il codice esadecimale della colorazione rosa è #CE3C6C, descritto come “Telemagenta”; il codice esadecimale della variante azzurra è #4DB1E2, descritto come “Picton Blue”.

Questi colori sono più brillanti come succede nel caso dei colori di iPhone 14 rispetto a quelli di iPhone 14 Pro.

Il sito 9to5Mac riferisce che le informazioni ottenute sono premature e non è detto che la scelta dei nuovi colori sia quella definitiva. I primi test sui nuovi dispositivi dovrebbero iniziare a marzo e da quel momento in poi dovranno essere stabiliti vari parametri, inclusa la scelta del telaio, le colorazioni da offrire e altre caratteristiche.