iPhone 16, la rivincita dei modelli base nelle recensioni USA

Per alcuni anni i modelli standard degli iPhone hanno sofferto dell’assenza di diverse funzioni e caratteristiche importanti, esclusive dei modelli Pro, invece le prime recensioni USA evidenziano come con la generazione di quest’anno iPhone 16 e iPhone 16 Plus il divario è incredibilmente assottigliato.

Materiali e qualità di costruzione Apple sono ulteriormente migliorati, così come sono apprezzate le nuove colorazioni con tinte sature e non slavate. All’interno non troviamo un chip Apple Silicon della generazione precedente ma il nuovo A18: anche se non è versione Pro, assicura che gli aggiornamenti saranno supportati per anni, come i modelli 16 Pro, funzioni Apple Intelligence incluse.

Anche qui le recensioni rilevano l’assenza di diverse funzioni Apple Intelligence progettate per essere integrate nell’interfaccia, nelle app e nell’esperienza utente, funzioni per cui bisogna aspettare. Però in un colpo solo negli iPhone 16 standard debuttano due tasti nuovi, Azione e Fotocamera, una doppia sorpresa nei controlli fisici dopo anni di stasi.

L’elevata qualità dei miglioramenti nelle fotocamere, con la possibilità di visualizzare i vari stili in tempo reale e scegliere quello desiderato prima ancora di scattare, sono tra le funzioni più apprezzate nelle recensioni, come anche nei modelli 16 Pro. Per alcune recensioni, come già rilevato anche nei 16 Pro, il tasto Camera Control risulta un po’ macchinoso da usare, ma entrambi i tasti fisici sono completamente personalizzabili nelle funzioni.

Tra i punti migliorabili rilevati la frequenza di aggiornamento di solamente 60Hz dei display degli iPhone 16 standard, contro i 120Hz della tecnologia ProMotion dei modelli Pro. Come segnala The Verge è un po’ poco per terminali del 2024, ma una limitazione che può non interessare tutti gli utenti.

Per chi non necessita dei sensori di qualità superiore per foto e video professionali, oltre che audio multi traccia, presenti negli iPhone 16 Pro, quest’anno molti utenti possono aggiornare il proprio iPhone optando per iPhone 16 e 16 Plus e risparmiando il sovrapprezzo richiesto dei modelli top.

