Gli iPhone 16 Pro convincono ma tutti vogliono Apple Intelligence

Iniziano a fioccare in rete le prime recensioni di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, con i primi giudizi che sembrano essere guidati da un minimo comune denominatore: l’assenza di Apple Intelligence al lancio. In ogni caso la maggior parte delle recensioni elogia i miglioramenti introdotti da Apple per foto, video, audio e personalizzazione.

Durante l’evento “It’s Glowtime” dello scorso 9 settembre, Apple ha annunciato che le funzionalità di Apple Intelligence saranno implementate gradualmente. Dunque, al momento in cui vengono pubblicate le prime recensioni dei terminali Apple, non è possibile testare alcunché riguardante l’AI, considerando il grande assente. Per noi europei, inoltre, Apple Intelligence sarà solo un miraggio fino al 2025.

La prima fase delle funzioni AI sarà disponibile da ottobre 2024 per gli utenti negli Stati Uniti, con ulteriori aggiornamenti previsti per dicembre. Ed allora, al momento, le principali novità di iPhone 16 Pro e 16 Pro Max su cui possono concentrarsi i redattori, riguardano fotocamera e design.

La novità più rilevante tra gli aggiornamenti della fotocamera è l’inclusione del teleobiettivo tetraprismatico con zoom ottico 5x su entrambi i modelli, una caratteristica che in precedenza era riservata esclusivamente all’iPhone 15 Pro Max.

Entrambi i modelli presentano, inoltre, presentano cornici più sottili attorno allo schermo e con una leggera espansione delle dimensioni del dispositivo. Questi due elementi combinati rendono Phone 16 Pro e 16 Pro Max sensibilmente più grandi rispetto ai loro predecessori.

Su YouTube, MKBHD ha commentato che l’aumento delle dimensioni trasforma iPhone 16 Pro Max in un “telefono assolutamente gigantesco”. Anche altre recensioni indicano iPhone 16 Pro Max ormai come troppo grande, sconsigliato per chi ha mani piccole.

Nonostante il cambiamento nel design, tutti i redattori sembrano sottolineare come l’assenza di Apple Intelligence si faccia sentire:

L’iPhone 16 Pro è uno dei prodotti più incompleti che Apple abbia mai lanciato. Si tratta per lo più di una serie di miglioramenti molto piacevoli, ma in fin dei conti minori rispetto all’iPhone 15 Pro. Al momento, è difficile giustificare un aggiornamento: non c’è quasi nessun motivo per passare dal 15 Pro o 15 Pro Max al 16 Pro o 16 Pro Max – The Verge

Tuttavia, la recensione individua alcuni punti di forza, come la possibilità di registrare video in 4K con audio surround. La milgiore qualità dei sensori fotocamera, degli schermi e delle funzioni audio video sono le differenze principali tra i modelli Pro e quelli standard.

Un tema ricorrente nelle prime recensioni USA riguarda la differenza tra i modelli iPhone 16 standard e quelli 16 Pro, che quest’anno sembra essere meno marcata, anche se la testata ritiene che la fotocamera del Pro sia decisamente migliore. Anche Engadget esprime un’opinione simile:

Fino all’arrivo di Apple Intelligence, questi telefoni sembrano incompleti

Inoltre, alcuni redattori riportano problemi di utilizzo per il nuovo tasto Camera Control:

Non solo è difficile scorrere tra le varie impostazioni con una sola mano, ma il pulsante risponde anche ai tocchi accidentali

Trattandosi di miglioramenti incrementali il giudizio di non aggiornare per chi possiede un terminale della generazione immediatamente precedente iPhone 15 Pro è scontato, consiglio che si può estendere anche agli utenti di iPhone 14 Pro non interessati alle funzioni Apple Intelligence che su questi modelli non arriveranno.

Anche Gizmodo sconsiglia l’aggiornamento, invitando gli utenti ad aggiornare il proprio iPhone solo se si possiede un vecchio modello ormai obsoleto e si sta pensando di passare a un modello Pro. In caso contrario, sottolinea, non ci sono abbastanza differenze per giustificare il passaggio.

Recensioni positive

Nonostante l’assenza di Apple Intelligence iPhone 16 Pro e Pro Max sono consigliati come nuovi terminali top per gli utenti legati al mondo Apple. Tra questi Cnet che considera questi modelli un “aggiornamento interessante”. Infine, Engadget si è sorpresa per la reattività dello scatto:

Apple è diventata così veloce che ha catturato esattamente il momento in cui ho toccato il pulsante, invece del classico istante successivo

Altre testate ancora hanno sospeso il giudizio in attesa di poter provare le funzioni di Apple Intelligence. Certo è che per gli utenti europei l’AI di Apple si farà attendere ancora un po’.

