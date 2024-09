Dite grazie all’UE per la batteria facile da sostituire negli iPhone 16

Pubblicità

iPhone 16 vanta un nuovo design interno con vantaggi anche per quanto riguarda la riparabilità, in particolare quando si rende necessario sostituire la batteria: la ri-progettazione hardware è di Apple, ma l’obbligo di progettare dispositivi più riparabili arriva dall’Unione europea.

Apple spiega che iPhone 16 e iPhone 16 Plus sono stati ridisegnati all’interno per fare spazio a una batteria più grande e favorire la dissipazione del calore, rendendo anche più facili gli interventi di assistenza sulla batteria.

L’indicazione di Apple è in linea con indiscrezioni circolate in precedenza secondo le quali la multinazionale di Cupertino intende semplificare la sostituzione delle batterie, eliminando il collante che tiene quest’ultima saldata sulla scocca, e sfruttare al posto del materiale adesivo l’elettroadesione, fenomeno fisico che permette di applicare una forza per tenere insieme due elementi diversi sostituendo la colla (e scollegare l’elemento quando necessario).

Hardware Apple, direttiva UE

Apple non lo dice espressamente ma l’eliminazione dell’adesivo è merito di nuove norme da parte del Parlamento europeo che prevedono requisiti più rigidi in materia di sostenibilità, prestazioni ed etichettatura, disposizioni che prevedono – tra le altre cose – l’uso di batterie più sicure e più facili da rimuovere per vari dispositivi elettronici. Non abbiamo ancora visto nessun “teardown” (smontaggio) dei nuovi telefoni ma prime conferme su procedure semplificate per sostituire le batterie arrivano dal sito statunitense Macrumors.

La novità in questione riguarda certamente gli iPhone 16 base; non sappiamo ancora se anche iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max offriranno questa novità. Relativamente a questi ultimi modelli, nella descrizione sul sito Apple si legge: “Abbiamo ottimizzato il design interno per fare spazio a una batteria più grande che, lavorando in sinergia con il chip A18 Pro, offre un’efficienza energetica eccezionale”.

Ancora, riferisce genericamente che la batteria contiene il 100% di cobalto riciclato e oltre il 95% di litio riciclato, scelta indicata come “un nuovo traguardo per iPhone”. A luglio di quest’anno era circolata una indiscrezione secondo la quale Apple aveva intenzione di sfruttare batterie in acciaio, scelta non solo per soddisfare la richiesta dell’Unione Europea di maggior riparabilità degli iPhone (e di tutti gli altri dispositivi elettronici) ma anche ad aumentare l’autonomia dei dispositivi Apple.



Restiamo in attesa dello smontaggio dei vari modelli per capire quanto è realmente vero che sia più facile sostituire la batteria.

