Visto a IFA, Laifen Wave Titanium smacchia l’impossibile

Se già gli spazzolini da denti elettrici ci sembravano una rivoluzione rispetto a quelli a cui eravamo abituati fin dall’infanzia, il Laifen Wave Titanium presentato ad IFA prova a superarli tutti di un gradino grazie all’impiego di tecnologie di ultima generazione.

Nell’area della fiera dedicata alla cura personale, spiccava infatti questo modello che si distingue dagli spazzolini rotanti e sonici grazie alla sua doppia azione che combina 66.000 vibrazioni soniche al minuto con un’oscillazione ad ampio raggio di 60 gradi.

Un design ingegnoso governato da un algoritmo avanzato che promette un’efficienza maggiore del 300% e una rimozione della placca sei volte migliore rispetto agli spazzolini elettrici che oggi trovano posto nelle nostre case.

Questo spazzolino è già stato lodato e raccomandato da parte di numerosi dentisti ed esperti perché fa uso del metodo di spazzolatura Modified Bass, tra i migliori in fatto di pulizia profonda e completa.

Chi la adotta con lo spazzolino manuale deve sostanzialmente appoggiare le punte delle setole nelle vicinanze del solco gengivale con asse a 45° rispetto ai denti, quindi eseguire piccoli movimenti di rotazione con pressione leggera per non danneggiare i tessuti molli e duri, al fine di disgregare la placca.

Il movimento poi diventa “a rullo” per allontanare la placca dalla superficie del dente. Il tutto viene eseguito 3 o 4 volte e per gruppi di 2-3 denti sia nelle superfici esterne che in quelle interne.

Con il nuovo Laifen Wave Titanium invece non bisogna far altro che poggiare le setole perpendicolarmente sopra i denti, perché al resto pensa tutto lui. È ottimo anche nella costruzione: usa infatti titanio biocompatibile, un materiale noto per la sua atossicità e per le proprietà antibatteriche.

Si preordina già oggi sul sito ufficiale, con 6 testine incluse nella confezione, al prezzo di 159 €.

Gli asciugacapelli

Per l’occasione sono stati presentati anche due asciugacapelli ad alta velocità: il Laifen SE 2 (149 €) aggiornato nelle varianti di colore disponibili, e il Laifen Mini (99,99 €) che pesa solo 300 grammi ed è molto compatto, perciò particolarmente comodo per i viaggi.

