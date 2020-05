Sconto su Anker SoundCore: altoparlante Bluetooth “immortale” a 26,99 euro spedito

Cercate un’altoparlante Bluetooth per musica e telefonate in casa o all’aria aperta che non si scarichi dopo qualche ora di utilizzo? Anker SoundCore è la soluzione giusta e lo pagate 26,99 euro grazie ad un codice.

Questo altoparlante, recensito da Macitynet in questo articolo, è abbastanza portatile ma, in rapporto alle dimensioni, molto potente. Il punto di forza, come accennato, è l’autonomia, di ben 24 ore consecutive con una sola carica, capace quindi di offrire musica di sottofondo e senza fili per un’intera giornata.

Sia in casa che in negozio, oppure durante un pic nic con gli amici, non dovrete quindi certo preoccuparvi dell’autonomia. L’amplificazione è ottima, potente e pulita, in più il microfono incorporato permette di usarlo anche come speaker vivavoce per videochiamate e videoconferenze al computer. In aggiunta a questo è anche un prodotto ben rifinito e realizzato con materiali di qualità

Normalmente costa 30 euro, tuttavia usando il codice ZSAOSRXD potete risparmiare sull’acquisto pagandolo 26,99 euro spedizione compresa. L’offerta è valida fino alla mezzanotte di domenica 10 maggio.