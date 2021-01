iPhone mantiene il doppio del valore rispetto ad Android

Gli smartphone Apple costano cari, ma funzionano molto bene e mantengono il loro valore nel tempo: lo sa già chi ha iPhone o ne ha avuto uno, ma ora lo rileva anche uno studio secondo il quale iPhone permette all’utente di ottenere il doppio del valore di permuta rispetto a un Android dello stesso prezzo.

In altre parole gli iPhone mantengono molto meglio il loro valore nel tempo rispetto a un terminale Android della stessa fascia di prezzo. La ricerca lo dimostra rilevando il calo di valore che si ottiene dalla permuta rispetto al prezzo iniziale corrisposto, questo a un anno di distanza e così via fino a 2, 3 e 4 anni. Con il passare del tempo la differenza si assottiglia ma iPhone vale sempre più di un Android equivalente.

A un anno il deprezzamento di iPhone dato in permuta è del 16,70%, mentre per un Android è del 33,62%. La differenza aumenta ancora di più a due anni dall’acquisto: in permuta iPhone perde il 35,47% rispetto al suo prezzo iniziale, mentre per un Android il calo è addirittura del 61,50%. La differenza diminuisce nel quarto anno, quando iPhone perde il 66,43% mentre il terminale Android dello stesso prezzo perde l’81,11%.

La ricerca realizzata dal sito statunitense BankMyCell che traccia i prezzi di permuta degli smartphone, offre anche un confronto testa testa tra gli iPhone 11 e i corrispettivi modelli Samsung Galaxy S20 a nove mesi dal rilascio. Mentre iPhone 11 ha perso solo il 12,84% di valore in tutto il 2020, Galaxy S20 segnava già un calo del 34,73% dopo 9 mesi dal lancio.

Sempre in tutto il 2020 iPhone 11 Pro ha perso il 21,31% di valore di permuta, mentre Galaxy S20+ ha perso il 30,59% in 9 mesi. Infine iPhone 11 Pro Max ha perso il 15,96% di valore in tutto lo scorso anno, mentre GalaxyS20 Ultra ha perso il 36,30%. In sostanza i modelli Android di fascia alta perdono di valore il doppio più velocemente rispetto a iPhone.

