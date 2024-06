Ad Apple piacerebbe un iPhone Transformer

Pubblicità

Dal Patent and Trademark Office statunitense emerge un brevetto di Apple con un interessante concept per potenziali futuri iPhone: l’idea è di mettere a disposizione dei pannelli posteriori magnetici e intercambiabili mediante i quali è possibile trasformare l’iPhone in vari modi.

Nel brevetto, scovato dal sito PatentlyApple, si evidenzia la possibilità di offrire batterie aggiuntive, portafogli, ma anche speaker o dispositivi per la salute come ad esempio sistemi autodiagnostici del glucosio dove inserire le striscette per misurare la glicemia e altre “cover” ancora.

Il brevetto evidenzia meccanismi per sostituire la tradizionale cover posteriore in vetro e proteggere allo stesso tempo il dispositivo, assicurando la scocca esterna con fermagli dedicati, elementi di fissaggio e affini, collegando meccanicamente e saldamente il componente esterno al telefono.

Il brevetto tiene conto di eventuali connettori elettrici e altri sistemi da “accoppiare” con la scheda logica del telefono, in modo da poter sfruttare eventuali sensori esterni e/o dispositivi di monitoraggio, fotocamere, display aggiuntivi, ecc.

Questo sistema potrebbe permettere all’utente di personalizzare l’iPhone in vari modi, acquistando scocche dedicate, in base alle sue sigenze, un po’ come avviene con il FairPhone, lo smartphone che offre un approccio modulare e riparabile. Per Apple potrebbe essere anche un modo di vantare una migliore sostenibilità ambientale, con un design che permetterebbe di rivoluzionare il settore.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.