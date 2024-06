Amazon Blink Moments unisce i filmati in un unico video di sorveglianza

Pubblicità

Amazon presenta Blink Moments, la nuova funzione che unisce più video provenienti da diverse camere Blink, così da formare un unico video continuo. Una interessante funzione che amplifica le capacità di sorveglianza della piattaforma.

Blink, azienda del gruppo Amazon, che dispone di diverse telecamere di sicurezza, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente anche in questo articolo, lancia oggi il servizio Blink Moments, una funzione che combina automaticamente le clip delle telecamere Blink in un unico video. Questa innovazione è destinata ai clienti abbonati al piano Blink Plus, che potranno accedere a questa funzionalità nelle prossime settimane.

Grazie all’abbonamento Blink Plus, i clienti possono ora visualizzare più eventi in un unico “Momento”, facile da guardare, salvare e condividere. Si tratta di una opzione che, in pratica, restituisce all’utente un flusso video senza soluzione di continuità, che permette così di verificare cosa accade nelle varie stanze, senza dover guardare le clip separatamente. Che si tratti della famiglia che gioca all’aperto, della consegna di pacchi o degli animali domestici che esplorano il giardino, Blink Moments unisce questi istanti in un unico video.

In media, spiega il produttore, i clienti Blink utilizzano tre telecamere per abitazione, generando un gran numero di clip. Scorrere manualmente tra tutte queste clip può essere faticoso. E così, Moments risolve il problema, combinando i vari filmati in un’unica storia continua, facilitando l’interazione con i propri video.

Blink Moments si integra perfettamente con tutte le camere Blink, sia quelle a batteria, che quelle cablate.

Piano Blink Plus

Il piano Blink Plus, necessario per attivare questa funzione Moments, è disponibile a 10 euro al mese, o 100 euro all’anno e offre già numerose funzionalità come il rilevamento di persone, la registrazione live view, fino a 30 giorni di archiviazione video su cloud, e sessioni di visione continua in diretta fino a 90 minuti. Blink Moments aggiunge ulteriore valore a questo abbonamento.

Tutte le camere Blink si acquistano su Amazon a partire da questo indirizzo.