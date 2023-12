Fairphone 5 ottiene 10 su 10 nel punteggio riparabilità di iFixit

Fairphone 5, l’ultimo smartphone dell’azienda olandese che afferma di credere a “un’industria dell’elettronica più equosolidale possibile” e che si è fatta notare per la creazione di smartphone facilmente riparabili, ha ottenuto un punteggio di 10 su 10 da iFixit, l’azienda che vende parti di ricambio per vari dispositivi e pubblica guide passo passo per lo smontaggio di prodotti di tutti i tipi.

Come già in precedenza, riferisce iFixit – per aprire il telefono basta staccare il coperchio posteriore. La batteria – da 4200 mAh contro i 3905 mAh del precedente modello – è facile da sostituire anche se la maggiore dimensione ha ripercussione su altri aspetti del dispositivo. Anche la sostituzione della porta USB-C è semplificata grazie ad una linguetta che ne facilita la rimozione; è altresì possibile rimuovere le fotocamere singolarmente, ulteriore miglioria rispetto al modulo tutto in uno del procedente modello.

Accedendo all’interno vi sono similitudini con altri dispositivi Android, con la divisione tra scheda madre e scheda figlia, scelta che a quanto pare è stata necessaria per fare spazio alla batteria più grande.

Sulla scheda logica sono presenti indicazioni che impediscono di commettere errori quando si ricollegano ad esempio i cavi delle antenne.

Oltre a semplificare l’accesso, a rendere interessante Fairphone 5 è l’impegno del produttore sul versante software: arriva con Android si promettono “almeno 8 anni di aggiornamenti di sicurezza” e 10 anni è l’obiettivo dichiarato.

Il SoC sul dispositivo è di Qualcomm; non è un processore Snapdragon ma un QCM6490, chip che Qualcomm indica come pensato per “ambiti industriali, commerciali e applicazioni IoT”; non è il chip più veloce sul mercato (è paragonabile ai SoC di telefoni di fascia media) ma per l’ambito per il quale è pensato è logico pensare a un supporto a lungo termine e per un bel po’ non dovrebbero esserci problemi con gli aggiornamenti Android. Il produttore promette “almeno 5 aggiornamenti della versione Android dopo Android 13”.

iFixit ha assegnato al Fairphone 5 un punteggio di 10 su 10 tenendo conto della riparabilità, del design modulare, la facilità di accesso ai componenti e la vendita di prezzi di ricambio a prezzi ragionevoli.

Nel momento in cui scriviamo il prezzo di listino di FairPhone 5 è di 699,00 euro.