Disponibili Final Cut Pro 2 per iPad e Final Cut Pro 10.8 per Mac

Apple ha rilasciato gli aggiornamenti a Final Cut Pro 2 per iPad e Final Cut Pro 10.8 per Mac, update che erano stati annunciati a maggio e che ora sono ufficialmente disponibili.

Nelle note di rilascio di Final Cut 2 per iPad, Apple spiega che l’app permette di collegarsi a Final Cut Camera su iPad o iPhone per registrare fino a quattro angolazioni alla volta con l’opzione multicamera in tempo reale; è indicata la possibilità di creare e modificare progetti facilmente su un dispositivo di archiviazione esterno connesso, regolare l’esposizione grazie ai controlli della velocità dell’otturatore e dell’ISO nella modalità pro della fotocamera, attivare il peaking della messa a fuoco per riprese nitide durante la registrazione e perfezionare i video con 12 nuovi preset di correzione colore, 6 nuovi sfondi di distorsione dinamici, 20 nuove colonne sonore, 8 nuovi titoli di base e altro ancora.

Nelle note di rilascio della versione per Mac, Apple spiega che Final Cut Pro 10.8 migliora automaticamente il colore, il bilanciamento dei colori, il contrasto e la luminosità dei video o delle immagini statiche tramite l’effetto “Migliora luce e colore”, che utilizza la tecnologia di apprendimento automatico. Di seguito le altre note di rilascio:

Abilita l’opzione “Slo-Mo graduale” per creare incredibili immagini in slow-motion grazie all’algoritmo potenziato dall’IA sui Mac con chip Apple.

Organizzati meglio rinominando gli effetti video e le opzioni di correzione dei colori nell’inspector.

Trascina direttamente gli effetti dall’inspector ad altri clip nella timeline o nel visore.

Usa i nuovi filtri nell’indice della timeline per identificare velocemente clip con effetti audio o video, modifiche alla ritemporizzazione oltre a contenuti multimediali o effetti mancanti.

Cerca nell’indice della timeline in base alla bobina, alla scena, all’angolazione o al nome della videocamera, ai metadati personalizzati o al nome di un effetto.

Cerca un clip nel browser utilizzando i nuovi criteri di ricerca “Inizia per” e “Finisce con”.

Migliora lo scorrimento della timeline durante la riproduzione al contrario.

A differenza delle versioni desktop, le app Final Cut Pro e Logic Pro per iPad non sono vendute con licenza perpetua ma in abbonamento: costano 4,99 € al mese o 49 € all’anno con un mese di prova gratuita.