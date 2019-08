iPhone pieghevole entro il 2021, ma prima sarà la volta di iPad

Gli utenti Apple sono tra i più interessati in assoluto in un iPhone pieghevole e sono anche disposti a sborsare un prezzo premium superiore: una ricerca di mercato fa il punto sui dispositivi flessibili e prevede che Cupertino potrebbe arrivare prima non con il suo smartphone ma con un iPad pieghevole.

Mentre sentiamo parlare da anni, fin dal 2016, di un iPhone pieghevole, le prime anticipazioni su un possibile iPad 5G pieghevole sono emerse all’inizio di luglio da IHS Markit.

In sostanza un dispositivo pieghevole marchiato Mela morsicata è dato per certo anche da UBS, previsto in arrivo addirittura già nel 2020 ma più probabilmente nel 2021. Solo che gli analisti ritengono più probabile che Cupertino decida di debuttare in questa categoria di Device non con iPhone bensì con un iPad pieghevole.

Rimane però l’incognita prezzo. Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X risultano posizionati molto al di sopra di quanto gli utenti intervisti nella ricerca sono disposti a spendere per un dispositivo di questo tipo. La maggior parte infatti dichiara di essere pronto a sborsare tra i 400 e i 500 dollari in più rispetto al prezzo attuale di uno smartphone per un dispositivo pieghevole, mentre i primi due Android pieghevoli partono da almeno 2.000 dollari.

Elevato l’interesse riscontrato presso gli utenti Apple intervistati per dispositivi flessibili, persino disposti a sborsare fino a 600 dollari in più rispetto a quelli top attuali. Naturalmente oltre alla questione prezzo, aggiungiamo noi, occorre risolvere anche i problemi di gioventù emersi in modo lampante con il lancio, il posticipo e poi la cancellazione di Galaxy Fold, ora rinviato a settembre.

Per quest’anno è atteso l’arrivo dei successori di iPhone XS Max, iPhone XS e iPhone XR a settembre.