iPhone XR, su Amazon torna lo sconto: risparmiate fino a 110 sul prezzo Apple

iPhone XR in forte sconto su Amazon. Il ribasso riguarda soprattutto il modello da 64 GB che ora comprate al prezzo migliore del mercato 629 euro, il 15% in meno del prezzo ufficiale di questi tempi.

iPhone XR, lo ricordiamo, rappresenta oggi il più moderno degli “entry level” di Apple, un ottimo affare per chi cerca un prodotto capace di fare (quasi) tutto quello che è capace di fare un iPhone 11 senza spendere la stessa cifra. Lanciato lo scorso anno iPhone XR si distingue per avere un display LCD di generose dimensioni (6,2 pollici) una valida fotocamera con effetto sfocato, face ID, ricarica wireless e ricarica veloce con un adeguato carica batteria ed infine un processore A12 ancora particolarmente potente.

Se desiderate sapere tutto del confronto tra iPhone XR e iPhone 11 e capire quale dei due potrebbe per voi essere conveniente, vi consigliamo di leggere il nostro articolo sull’argomento. Qui vi diamo solo che Apple l’ha mantenuto a listino anche dopo il lancio di iPhone 11 per dare a chi cerca uno smartphone compatibile con l’ecosistema della Mela a prezzo accessibile: 739 euro per la versione da 64 GB. Amazon lo presenta ad un costo anche più allettante: 629 euro, che rappresenta uno sconto fino al 15%, 110 euro. A questa cifra vi costa meno di iPhone 8 Plus che sarebbe il suo più diretto concorrente interno, ma che è meno moderno e meno attuale. Ecco colori e modelli in sconto.

Vi segnaliamo anche che sono ottimi i prezzi degli iPhone XR da 128 Gb che costano 699 euro. Se non siete alla ricerca del miglior prezzo ma il miglior rapporto tra prezzo e funzioni dovrebbe essere questo il vostro acquisto visto che 128 Gb sono una quantità di memoria interna più confortevole di 64 GB. Infine sono in sconto anche gli iPhone XR da 256 GB che vengono venduti ad un prezzo che parte da 909 euro. Ecco gli iPhone XR più convenienti che abbiamo trovato oggi

L’offerta di questa pagina non è più disponibile? Consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.