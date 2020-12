iPhone 12 mini a 739,99 euro, il minimo di Internet

Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato un interessante sconto su iPhone 12 mini 64 GB che grazie al prezzo Black Friday è sceso su Amazon, rivenditore autorizzato Apple, a solo 799 euro (-90€ sul listino Apple). Ma oggi eBay si supera e grazie ad uno sconto e ad un codice vi offre lo stesso telefono a 739,99 euro

Quello lanciato in questi giorni è stata forse la più interessante delle promozioni nel mondo iPhone. Stiamo infatti parlando di una riduzione di prezzo su un telefono modernissimo (lanciato una decina di giorni fa) e che rappresenta a nostro giudizio (qui la recensione) il più interessante degli iPhone in rapporto alle attese.

Non ripercorreremo qui i pregi di questo telefono di cui abbiamo detto nel contesto della nostra recensione. Ci limitiamo a dire che nonostante sia il più piccolo degli iPhone della nuova linea presentata tra ottobre e novembre racchiude in sé tutti i pregi della gamma cui somma, per chi vuole un dispositivo davvero tascabile, le dimensioni compatte. Ha infatti un frontale tutto-schermo da 5.4″ (per termine di paragone, il più grande 12 Pro Max ha uno schermo con diagonale da 6.7″). Per questo motivo è anche il più leggero ma non è meno potente degli altri: monta infatti lo stesso processore A14, supporta il 5G, los chermo è un Super Retina XDR display, c’è la protezione Ceramic Shield di Apple, doppia camera sul retro e MagSafe per la ricarica senza fili a 15W.

Lo sconto a 7239,99 euro è offerto da PcDistribution uno dei migliori venditori di eBay con oltre 122mila giudizi positivi al 100%. È il prezzo più basso mai visto, fatta eccezione per una puntata a 729,99 euro grazie ad un codice sconto. È anche il prezzo più basso di Internet del momento attuale.

Da qui potete scegliere gli iPhone 12 mini nei vari colori