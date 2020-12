Minimo storico: iPhone 11 128 GB a solo 649 euro

Se non avete ancora comprato iPhone 11 è il momento: Amazon presenta il modello da 128 Gb ca solo 649 euro. il minimo storico

L’iPhone 11 (recensito da Macitynet qui) appartiene alla penultima generazione dei telefoni Apple, parte dell’offerta 2019/20 di Apple ma che resta a listino anche con il lancio dei nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro. Si tratta di un telefono completo di tutto

Resistente alla polvere e all’acqua (2 metri fino a 30 minuti, IP68)

Sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion

Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione

Compatibile con la ricarica veloce

Ricarica wireless

Come abbiamo accennato in apertura, iPhone 11 è rimasto a listino anche dopo il lancio dei nuovi modelli da cui differisce per alcuni dettagli come la mancanza dello schermo OLED e il processore.

Il prezzo di 648 euro è molto interessante. Anche se Apple ha abbassato il prezzo rispetto allo scorso anno, Amazon vi offre uno sconto da 120 euro. Addirittura al prezzo di 648 euro il prezzo è più basso di quello di iPhone 11 da 64 GB che costa da Apple 719 euro.

L’iPhone 11 128 GB scontato a 649 è quello bianco. Se vi interessa vi conviene comprare subito. Non abbiamo mai visto un prezzo così basso. La versione da 64 GB costa 629 €