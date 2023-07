Gli occhiali AR Xreal Air mostrano Mac e iPhone con schemi da 201”

Xreal Air sono gli occhiali smart che si collegano a Mac ed iPhone, in grado di richiamare solo in parte l’esperienza di computing spaziale presentata da Apple con Vision Pro, naturalmente con meno funzionalità, ma già da ora e a un prezzo molto più abbordabile.

Gli occhiali Xreal Air si promettono di offrire un’esperienza di visione spaziale completamente nuova a un costo nettamente inferiore rispetto al Vision Pro di Apple. Gli occhiali presentano due display micro-OLED da 1080p, che supportano una luminosità percepita fino a 400 nit. Indossandoli, è possibile godere di uno schermo virtuale da 201 pollici, quando impostato a una distanza di sei metri.

Gli schermi OLED ad alta densità di colore offrono una densità di pixel fino a 49 pixel per grado e supporto per un refresh rate di 90Hz.

Gli occhiali sono estremamente leggeri, dotati di un sistema di inclinazione regolabile a tre posizioni per le due aste laterali e tre differenti naselli inclusi nella confezione. Sono anche dotati di altoparlanti integrati e gli utenti possono anche optare anche per l’uso di lenti correttive.

Una volta indossati, spiega AppleInsider, pesano appena circa 79 grammi. Grazie alla nuova app Nebula per Mac, attualmente in fase beta, gli utenti Mac dotati di processori Intel e Apple Silicon possono sfruttare nuove funzionalità, come ad esempio avviare una scrivania AR. Per farlo è sufficiente scaricare l’app Nebula e connettere gli occhiali Xreal al Mac.

Nebula consente di scegliere una, due o addirittura tre scrivanie virtuali estese con il proprio Mac, permettendo di utilizzare contemporaneamente fino a quattro schermi.

Con Nebula, le scrivanie virtuali possono rimanere fisse nello spazio, offrendo tre gradi di libertà, o 3DoF: quando si muove la testa, gli schermi rimangono fissi, fluttuano di fronte a sé come se fossero reali, o fondono il mondo fisico con quello digitale.

Gli occhiali permettono anche di guardare film sul grande schermo virtuale. Quando si carica un filmato 3D nell’app Spatial Cinema, è possibile attivare la modalità 3D per ottenere un’esperienza visiva stereoscopica, grazie alla divisione delle immagini per ciascun occhio.

Ovviamente possono essere utilizzati anche con le attuali console, Playstation, Xbox o Nintendo Switch, per beneficiare di display virtuali più ampi e godere di una maggiore immersione nell’ambiente di gioco.

Il prezzo degli occhiali AR Xreal Air è di 379 dollari su Amazon in USA, circa 350€, anche se al momento della stesura di questo articolo non sono disponibili sulle pagine italiane del noto e-shop.

Per tutto quello che c’è da sapere su Apple Vision Pro si parte da qui.