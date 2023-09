In Italia boom di colonnine pubbliche e private per ricaricare le elettriche

Nei primi sei mesi del 2023 in Italia è esploso il numero di colonnine e punti di ricarica privati per le auto elettriche, registrando un impressionante aumento del 700% rispetto al 2021. Inoltre, nel medesimo periodo, sono stati installati ben 8.438 nuovi punti di ricarica pubblica, rappresentando un incremento dell’ 80% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questi dati portano il totale dei punti di ricarica pubblica in Italia a 45.210.

In particolare, la regione leader in termini di punti di ricarica pubblica rimane la Lombardia, con la Campania che ha mostrato la crescita più significativa nel secondo trimestre del 2023. Sorprendentemente, un quarto delle aree di servizio autostradali è dotato di punti di ricarica pubblica, indicando un crescente interesse per la mobilità elettrica in tutto il paese.

Un dato rilevante è che il numero di punti di ricarica domestica ha superato la quota di 400.000 unità, con oltre 300.000 installazioni incentivatate da bonus edilizi. Questo indica una crescente consapevolezza e apertura dei cittadini verso l’elettrificazione della mobilità; spesso si sceglie di installare una colonnina ancor prima di possedere un’auto elettrica.

L’accelerazione di questa tendenza è attesa con l’introduzione degli incentivi per le infrastrutture di ricarica domestica, che sono già stati stanziati e sono in attesa dei decreti attuativi. Questi incentivi avranno un impatto significativo sull’economia nazionale, dato che la maggior parte delle wallbox vendute in Italia sono prodotte nel paese e l’installazione è effettuata da aziende e professionisti locali.

A livello geografico, le regioni del Mezzogiorno stanno recuperando terreno, con il Sud e le Isole che ora rappresentano il 23% dei punti di ricarica italiani. Il dato è che le regioni del sud hanno superato quelle del Centro, che invece si attestano al 21%. Il Nord rimane comunque un passo avanti, con il 56%.

Anche la rete di ricarica sulle autostrade sta espandendosi notevolmente, con 657 punti di ricarica presenti al 30 giugno. Peraltro, la maggior parte di queste offre una potenza superiore a 43 Kw.

