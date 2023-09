iPhone Ultra scatterà foto e video 3D spaziali per Vision Pro

La prima fotocamera tridimensionale di Apple è installata in Vision Pro, poi arriverà anche in iPhone Ultra (o iPhone Pro Max) in grado di catturare foto e video 3D spaziali per la fruizione sul visore. Lo sviluppo dei piani di Cupertino è anticipato da un account sul social cinese Weibo che in passato ha già dimostrato di essere attendibile.

Si tratterà di un balzo notevole perché con questa tecnologia secondo il leaker Apple «Spingerà il mercato a riconsiderare il tipo di foto e video che un telefono cellulare dovrebbe fare», come segnala AppleInsider. Nella parte frontale di Vision Pro sono installate diverse fotocamere e anche un sensore di profondità, in questo modo la scena viene ripresa da più angolazione e camere unitamente ai dati circa profondità e distanza.

Sul retro degli iPhone Pro sono installate tre fotocamere (primaria grandangolare, telefoto e ultra grandangolare) oltre a sensore di profondità LiDAR e flash True Tone adattivo. L’anticipazione purtroppo non offre ulteriori dettagli ma per rendere possibile la cattura di foto e video 3D spaziali è molto probabile che Apple debba installare una o più fotocamere con una distanza maggiore tra loro rispetto a quanto visto finora, forse una addirittura all’altra estremità sul retro dello smartphone.

Foto e video 3D spaziali con Vision Pro e poi iPhone

I pochi fortunati che finora hanno provato Vision Pro riferiscono di ricordi in foto e video 3D spaziali impressionanti per senso di presenza e profondità. Non a caso Apple ha sottolineato questa funzione nella presentazione del visore:

«Dotato della prima fotocamera tridimensionale di Apple, Apple Vision Pro consente agli utenti di catturare, rivivere e immergersi nei ricordi preferiti con l’audio spaziale. Ogni foto e video spaziale trasporta gli utenti indietro nel tempo, come una festa con gli amici o una speciale riunione di famiglia. Gli utenti possono accedere all’intera libreria fotografica su iCloud e visualizzare foto e video a grandezza naturale con colori brillanti e dettagli spettacolari».

Già alla presentazione della WWDC23 di giugno spiccava l’assenza di una fotocamera – videocamera 3D spaziale in grado di catturare i momenti speciali senza dover indossare un visore e somigliare a un alieno a una festa di compleanno. Il passo logico, ora anticipato, è l’introduzione di questa tecnologia in un modello iPhone Pro Max o forse Ultra che sarà rilasciato dopo l’arrivo del primo visore Apple nel 2024.

Sui nuovi iPhone in arrivo nel 2023

