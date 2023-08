Jabra Elite 4 in saldo, solo 69,99€

Se vi interessano degli auricolari di ottimo marchio, con tutto quel che serve, dalla soppressione attiva del rumore alla connettività multipunto, dovreste fare un giro su Amazon dove ci sono i Jabra Élite 4 a prezzo di saldo: solo 69,99€

Si tratta di auricolari di fascia entry level, successori degli popolari Elite 3 cui aggiungono alcune funzioni molto richieste dal mercato come soppressione del rumore, capacità di collegarsi a diversi dispositivi senza eliminare i precedenti e accoppiamento rapido.

Perfetti per sia per le attività quotidiane come l’ascolto di musica, lo streaming e le chiamate, sia alle attività lavorative, come le business call sul telefono o su altri dispositivi (grazie a Multipair e ANC).

Una aspetto di rilievo è la possibilità di rimanere collegati con 2 dispositivi contemporaneamente grazie alla connettività Bluetooth Multipoint e alla facilità di accoppiamento con Fast Pair e Swift Pair.

Sono tra i più compatti e leggeri della categoria e non rinunciano neppure a un grado di protezione IP55 contro la polvere e l’acqua.

Quanto all’autonomia, gli Elite 4 hanno una durata di riproduzione di 5 ore e mezza e di 22 ore complessive con la custodia di ricarica, che aumentano a 28 ore con l’ANC disattivato.

Sono disponibili in quattro colori: Grigio scuro, Navy, Lilla e Beige chiaro e offrono anche funzione di riproduzione Spotify Tap per accedere immediatamente ai contenuti musicali, oltre alla Tecnologia Qualcomm aptX, che li piazza certamente in posizione preferibile rispetto ad altri concorrenti della stessa fascia di prezzo che non godono di tale supporto.

I Jabra Elite 4 hanno un prezzo di vendita suggerito di 99,99 euro, si trovano anche ad un prezzo inferiore ma 69,99 € è un prezzo che i rende competitivi anche con molti prodotti senza marca

