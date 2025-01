Jacquemus e Apple insieme per la settimana della moda a Parigi

Pubblicità

Jacquemus, marchio di moda specializzato in abbigliamento, calzature, borse e accessori, ha annunciato un accordo con Apple per catturare – domenica 26 gennaio – immagini dell’evento “La Croisière” nell’ambito della Paris Fashion Week, foto che saranno scattate con iPhone 16 Pro Max (qui la nostra recensione) per immortalare le proposte della maison per l’Autunno-Inverno 2025/26.

Jacquemus ha annunciato una collaborazione con Apple, presentata come “un approccio innovativo per catturare le sfilate di moda dal vivo utilizzando il sistema di fotocamere professionale dell’iPhone 16 Pro Max”.

Simon Porte Jacquemus non sfilava nel calendario parigino da gennaio 2020 per la collezione uomo e da marzo 2019 per quelle de donna, e ora ritorna con questo accordo con Apple che “incarna la fusione di moda e tecnologia, catturando l’attenzione del pubblico”. In un comunicato stampa si fa riferimento a future collaborazioni, promettendo “ulteriori sviluppi” per i quali “verrà data comunicazione a tempo debito”.

Dal sito Women’s Wear Daily si apprende che filmati dal vivo saranno catturati con funzionalità quali cinematic slow motion (applicando effetti di profondità di campo che mantiene nitido il soggetto del video, creando una sfocatura per il primo piano e lo sfondo) in Dolby Vision 4K a 120 fps, non mancheranno scatti dalla passerella e primi piani che sfruttano la funzionalità teleobiettivo.

Jacquemus riferisce ancora di installazioni nel luogo dell’evento che prevedono l’integrazione di iPhone nelle scenografie, con esperienze interattive per gli spettatori.

Nel corso degli anni Apple ha collaborato con diverse società nel campo della moda, inclusi alcuni dei marchi più noti. Tra le collaborazioni più celebri ricordiamo quella con Burberry: anche in questo caso l’accordo prevedeva l’impiego esclusivo di iPhone per riprendere foto e video da sfilate ed eventi, ma anche una sfilata interattiva trasmessa su Apple TV e una collaborazione per la messaggistica personalizzata.

