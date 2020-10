Cinque dischi esterni per PC e Mac da acquistare su eBay

Se avete acquistato un PC, un Mac, o anche un portatile, e ormai inizia a sentire il peso degli anni, soprattutto per la scarsa memoria, sappiate che la soluzione può essere dietro l’angolo. Un disco esterno potrebbe essere la soluzione ideale, non fosse altro perché si tratta di un mezzo economico, e ormai estremamente portatile e discreto, alle volte anche di particolare bellezza nel design. Ecco cinque dischi esterni che potete acquistare su eBay.

Sandisk My Passport

Il primo dei dischi esterni che vi proponiamo è il My Passport della Sandisk. Si tratta di un SSD con capacità da 256 GB. Propone una velocità di lettura pari a 540 MB/s, sicuramente coadiuvata dal connettore USB tipo-C. Non gode di supporto al WiFi, ma supporta comunque algoritmi di sicurezza a 256-bit AES. Funziona con qualsiasi sistema operativo, quindi adatto sia per Windows, che per Android. Esteticamente molto valido, ha una larghezza di 45 mm, per una altezza di 90 mm e una profondità di 10 mm. Su eBay si acquista a 92,99 euro da venditore sicuro e professionale, di cui abbiamo spesso riportato varie offerte. Si tratta di yeppon, che ha all’attivo oltre 132 mila feedback, con un grado di positività superiore al 99%.

HIKVISION

Questo SSD non è certamente tra i più rinomati, ma lo mettiamo in questa nostra lista per il prezzo, davvero molto competitivo. La capacità di archiviazione non è tra i pesi massimo, ed è di “appena” 120 GB, ma sarà comunque sufficiente per la maggior parte degli utenti, per l’archiviazione quotidiana dei file. Propone tra le specifiche una velocità di lettura massima fino a 450 M/s, non tra le più elevate, ma comunque quattro volte quella del disco rigido meccanico. Gode di interfaccia USB 3.1 di tipo C e all’interno della confezione, oltre alla memoria esterna, anche il cavo USB 3.1 di tipo C per il corretto funzionamento. Costa 39,34 euro e può essere acquistato in tre colorazioni per meglio adattarsi al dispositivo da utilizzare.

G-Technology G-DRIVE

Qui si sale di prezzo, ma anche di qualità, affidabilità e capacità di archiviazione. Il G-Drive in questione è da 500 GB, ed è tra.i più robusti della categoria, con una certificazione IP67, contro acqua e polvere, testato per urti da 3 metri di altezza e resistente agli urti fino a 500 kg. La sua velocità di trasmissione è davvero elevata, fino a 560 MB/s grazie alla USB-C 3.1 di seconda generazione. Insomma, G-DRIVE è l’SSD da scegliere per chi ha necessità di una memoria affidabile per file di grandi dimensioni. Quello in offerta su eBay lo potete acquistare a questo indirizzo, ma non è la versione Thunderbolt che abbiamo recensito qui e che ha un listino più elevato.

Sandisk Extreme Portable

E’ probabilmente uno dei più noti, soprattutto per la sua estrema portabilità. Le sue misure la dicono lunga sul motivo per cui sceglierlo: è largo appena 9,6cm, largo 50,8 cm e spesso appena 7,6mm. Insomma, è la memoria esterna SSD tra le più piccole in commercio. Al momento su eBay quello da 500 GB si acquista a poco più di 97 euro, direttamente a questo indirizzo.

WD HDD 1TB

Se non avete bisogno di grandi velocità di trasmissione, ma tutto quello che vi serve è una memoria in cui conservare i vostri documenti, piuttosto che le foto, o i video, allora potreste optare anche per un HDD, risparmiando così parecchio. Il consiglio è comunque quello di volgere l’attenzione ad un disco di qualità, che assicuri stabilità e affidabilità nel tempo. Persa appena 130 grammi e ha dimensioni contenute in 11.05 x 1.5 x 8.2 cm. Questo WD da ben 1 TB costa appena 53,90 euro.

Se volete provare a risparmiare ancora, potreste essere interessati a soluzioni fai da te, ossia combinare un SSD interno, che solitamente ha un costo inferiore rispetto a quelli esterni, abbinando un case apposito. A questo indirizzo vi diamo alcuni consigli a proposito di memorie esterne per PC o Mac.