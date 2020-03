Jaibird Vista, auricolari full wireless ultraleggeri: in offerta del giorno a solo 129,99€

AirPods troppo care, con un design non troppo aggressivo, non reperibili? Oggi su Amazon comprate le eccellenti Jaybird Vista ad un prezzo da non perdere: 129,99 euro.

Jaybird Vista sono un prodotto molto recente e una piccola eccezione nell’offerta Jaybird. Il marchio connesso a Logitech è da sempre orientato su cuffie per atleti, ma proprio sulla scorta de successo degli AirPods, Jaybird si cimenta con i clienti che cercano qualche cosa di meno appariscente e meno dedicato alla corsa o alla palestra.

Le cuffie wireless Vista hanno un design simile a Run XT con design in-ear e un’ala per aiutare a mantenerle in posizione. Dove migliorano rispetto al passato è la durata delle batteria, oltre che per il suono. Gli auricolari hanno un’autonomia di 6 ore e la custodia aggiunge ulteriori 10 ore, il che significa un totale di 16 ore di riproduzione.

Jaybird ha equipaggiato Vista con un design impermeabile e resistenza al sudore IPX7. La maggior parte degli auricolari wireless non offre queste caratteristiche, quindi è perfetta per gli atleti, ma anche per un utilizzo normale. All’interno, dispongono di driver da 6 mm , in grado di offrire un suono migliore rispetto al modello procedente, con l’app Jaybird che offre personalizzazione dell’EQ, sia per i bassi pesanti o per altre tonalità.

Le cuffie wireless Jaybird Vista hanno un prezzo di 184,99 euro. Oggi in offerta del giorno costano solo 129,99 euro.