James Dyson Award 2023 vincono medicina, sostenibilità e attualità

Annunciati i tre vincitori globali del premio James Dyson Award 2023: un vincitore internazionale, un vincitore per la sostenibilità e un vincitore umanitario. Selezionati da Sir James Dyson, ciascuno riceverà 34.000 euro per sostenere le fasi successive delle proprie invenzioni.

“Anziché fare la morale sui problemi che dobbiamo affrontare, questi giovani inventori si impegnano a risolverli realmente con la tecnologia e il design” ha dichiarato James Dyson aggiungendo “Sono la loro passione e la loro determinazione a migliorare il mondo a renderli così impressionanti, e spero che il Premio sia il loro trampolino di lancio verso il successo”.

Vincitore umanitario – The Life Chariot

Assistendo allo svolgersi del conflitto in Ucraina, il giovane inventore Piotr ha potuto osservare le sfide poste dalle evacuazioni mediche su terreni difficili. Questo lo ha ispirato a progettare Life Chariot, un’ambulanza MEDEVAC off-road che può essere agganciata a qualsiasi veicolo dotato di gancio. Il peso ridotto e le sospensioni del veicolo rendono più sicuro il viaggio di un ferito rispetto al bagagliaio di un’auto.

L’interesse di Piotr per la progettazione di rimorchi è iniziato con i viaggi in fuoristrada con la famiglia nei Balcani e nei Pirenei. Ha poi trascorso i successivi 10 anni e il corso di laurea e master a progettare rimorchi per il soccorso in grotta e fuoristrada, prima di creare The Life Chariot.

Life Chariot aumenta le capacità di evacuazione delle squadre di soccorso aggiungendo spazio per un ferito su una barella e due posti in più per i medici o i feriti leggeri. I primi due prototipi sono stati consegnati all’unità medica militare ucraina e all’unità medica volontaria polacca della Fondazione Damian Duda “W Międzyczasie”, dopo essere stati testati su terreni come sentieri di montagna, foreste, grotte e miniere.

“Il Life Chariot può essere trainato da qualsiasi cosa, consentendo ai medici di svolgere il loro lavoro di salvataggio con le risorse a disposizione” ha dichiarato Sir James Dyson, Founder e Ingegnere Capo Dyson. “È anche fantastico vedere come il suo processo di progettazione iterativa continui a rispondere al feedback di chi lo utilizza sul campo”.

“Spero che The Life Chariot, con il sostegno del Premio James Dyson, continui a salvare vite umane” ha dichiarato Piotr “Sia nelle evacuazioni in prima linea che nei salvataggi da incidenti in luoghi inaccessibili”.

Vincitore internazionale – The Golden Capsule

I terremoti turco-siriani del febbraio 2023 hanno provocato oltre 55.000 vittime e altri 100.000 feriti. Durante il processo di evacuazione, i medici hanno dovuto muoversi in ambienti difficili portando in mano diverse confezioni di flebo per i loro pazienti.

In risposta a questo problema, un team di studenti inventori della Hongik University di Seul ha progettato Golden Capsule, un dispositivo per flebo non alimentato, che non richiede l’uso delle mani e che sfrutta le forze elastiche e le differenze di pressione dell’aria anziché la gravità. Ciò significa che i medici delle zone disastrate non devono tenere in mano le confezioni di flebo durante il trasporto dei pazienti e non è necessaria l’elettricità per controllare la velocità di infusione.

“Il team ha identificato i limiti dei metodi di iniezione endovenosa esistenti, che si basano sulla gravità e sull’elettricità, nelle zone disastrate” dichiara James Dyson:

“La Golden Capsule offre una soluzione molto più pratica e che non richiede l’uso delle mani, utilizzando una sacca pressurizzata che può essere posizionata ovunque, ad esempio legata al fianco del paziente. Questa si sgonfia lentamente, pressurizzando la flebo nel paziente e lasciando i medici liberi di svolgere altre attività salvavita”.

Il team continuerà a migliorare i prototipi e a testare gli utenti in collaborazione con medici per garantire la funzionalità della capsula d’oro in vari scenari di emergenza così come all’interno degli ospedali. In futuro, il team prevede di produrre in serie la propria invenzione.

Vincitore per la sostenibilità – E-COATING

Nella RAS di Hong Kong, l’aria condizionata rappresenta quasi un terzo (31%) del consumo totale di elettricità. Inoltre, ogni giorno oltre 470.000 bottiglie di vetro finiscono in discarica.

E-COATING è una soluzione ecologica che risolve due problemi in uno. Viene creato da rifiuti di vetro riciclati e può essere applicato a tetti e pareti esterne per riflettere i raggi solari, riducendo così l’assorbimento di calore degli edifici.

Questo permette la riduzione della quantità di energia elettrica consumata per soluzioni di raffreddamento come l’aria condizionata e attenua le emissioni di gas a effetto serra associate. Qui di seguito la dichiarazione di James Dyson:

“Ronaldo e Jovial hanno ideato un modo intelligente per trasformare i rifiuti in qualcosa di molto più prezioso. E-COATING utilizza vetro riciclato per creare un rivestimento da applicare alle pareti esterne. Questo riflette i raggi solari e consente di risparmiare una parte sostanziale dell’elettricità necessaria per raffreddare l’edificio. È una soluzione duplice che fa bene all’ambiente e fa risparmiare denaro”.

Il premio sarà destinato a sostenere i piani del team per migliorare l’adesione e la facilità di applicazione di E-COATING. Verranno inoltre studiate nuove soluzioni di E-COATING per uso interno.

Nel mese di ottobre Dyson ha presentato Renewed, prodotti usati ricondizionati e garantiti, igienizzati e riparati, proposti con sconto fino al 30%. Tutti gli articoli che parlano di Dyson sono disponibili da questa pagina di macitynet.