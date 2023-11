Amazfit Active è lo smartwatch per sport e salute con AI

Amazfit lancia in Italia il nuovo smartwatch Amazfit Active, progettato per chi desidera condurre uno stile di vita sano e attivo.

Permette di tenere sotto controllo parametri importanti per la salute fisica e il benessere in generale, come la frequenza cardiaca, lo stress, la qualità del sonno e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Il tutto in un dispositivo pratico, con design curato e prezzo accessibile.

Elegante ed efficiente

Nel progettare Amazfit Active, l’azienda si è ispirata alle popolari serie Amazfit GTS e Amazfit GTS Mini, adottando un display ampio e una costruzione ultraleggera ma resistente.

I modelli, nelle colorazioni Petal Pink e Midnight Black, hanno una struttura rinforzata con telaio in lega di alluminio, mentre il modello Lavender Purple utilizza materiali diversi: il telaio è in acciaio inossidabile e il cinturino dell’orologio è in pelle vegana per un aspetto più elegante.

Tutti i modelli della serie hanno un display AMOLED HD da 1,75 pollici con protezione dalle impronte digitali. È possibile scegliere tra oltre 80 quadranti di orologi, o creare e posizionare le proprie foto o disegni originali sul display, in questo modo, Amazfit Active può adattarsi all’abbigliamento e all’umore dell’utente.

Può funzionare per 14 giorni con una singola carica della batteria e fino a un mese in modalità di risparmio della batteria.

Pratico e utile per la salute

Dopo l’abbinamento a uno smartphone, mette a disposizione chiamate telefoniche Bluetooth, supporta l’assistente vocale Alexa e monitora i parametri di salute più importanti 24/7, tra cui: frequenza cardiaca, livello di stress, qualità del sonno e saturazione del sangue.

Zepp Aura per un riposo efficace

Nel processo di riposo, Amazfit Active utilizza Zepp Aura. La soluzione, disponibile come abbonamento a pagamento e all’interno dell’applicazione Zepp, legge i dati biometrici tramite l’orologio e, in base a questi dati, regola i suoni in tempo reale per rendere più facile e più efficace l’addormentarsi o il rilassarsi, anche durante il giorno.

Monitoraggio della salute

La condizione di benessere dell’utente viene monitorata da Readiness. Questa tecnologia, utilizzata per la prima volta nella serie Amazfit Balance e ora in Amazfit Active, crea e presenta un rapporto completo nell’app Zepp che mostra il livello di salute generale dell’utente su una scala di 100 gradi.

Questo livello viene calcolato in base a diversi fattori, tra cui la frequenza cardiaca, lo stress, la qualità del sonno e l’attività fisica del giorno precedente. L’approccio olistico, incentrato sul corpo e sulla mente, offre una maggiore consapevolezza di sé e permette ai proprietari di Amazfit Active di comprendere il loro benessere a lungo termine.

L’AI al servizio del benessere e dello sport

Zepp Aura e Readiness utilizzano l’intelligenza artificiale AI nei loro calcoli. Ma i vantaggi di algoritmi avanzati sono offerti anche da funzioni che in Amazfit Active sono rivolte a persone fisicamente attive: Zepp Coach e Peak Beats.

Zepp Coach è un allenatore virtuale per fitness e corsa. In base all’obiettivo che l’utente desidera raggiungere, il personal trainer prepara piani di allenamento individuali, aggiornati ogni settimana. La comunicazione con Zepp Coach può essere condotta tramite uno speciale chatbot che utilizza la tecnologia Large Language Model (LLM). In questo modo, la conversazione può essere condotta nella lingua dell’utente in modo fluente e naturale.

Il chatbot è disponibile come parte dell’abbonamento a pagamento Zepp Fitness Membership. Ulteriori supporti per gli utenti di Amazfit Active sono forniti da report che presentano gli effetti dell’allenamento in termini di esercizio aerobico e anaerobico, il livello di fatica e sovraccarico, nonché il tempo necessario per un completo periodo di riposo. I calcoli si basano sugli algoritmi Peak Beats.

Amazfit Active è dotato di un GPS, supporta 120 discipline sportive, importa file di percorso, è impermeabile (5 ATM) e può inviare dati di allenamento tramite l’applicazione Zepp a piattaforme esterne: Apple Health, Adidas Runtastic, Google Fit, komoot, Relive e Strava.

Amazfit Active, disponibilità e prezzo

In Italia Amazfit Active è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 129,90 euro nei colori Midnight Black e Petal Pink (da questa pagina di Amazon), mentre la versione Lavender Purple sarà disponibile al prezzo di € 149,90.

