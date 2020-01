JetBrains Mono è un font gratuito perfetto per scrivere codice

JetBrains, l’azienda che ha creato PHPStorm – un IDE commerciale multipiattaforma per PHP – offre un font denominato JetBrains Mono, utilizzabile con tutti gli editor di codice e con qualsiasi app che permette di cambiare il carattere di default.

Sul sito dedicato al nuovo font, gli sviluppatori spiegano che JetBrains Mono vanta un’altezza dei caratteri maggiore, elemento che consentirebbe di facilitare la lettura; i caratteri sono standard per quanto riguarda la larghezza ma l’altezza delle minuscole è massimizzata, migliorando il rendering in fase di lettura, con ogni lettera che occupa più pixel. Rispetto ad altri font, non è necessario aumentare le dimensioni in punti per facilitare la lettura. L’approccio usato per la forma degli ovali è simile a quello usato per i simboli rettangolari, rendendo i vari pattern più delineati.

JetBrains sottolinea la cura nel distinguere i caratteri somiglianti: lo zero è chiaramente diverso dalla lettera “O” maiuscola, così come altri simboli che potrebbero essere fraintesi. Il corsivo, inoltre, non è troppo inclinato e vanta un angolo di 9 ° rispetto agli 11-12 usati in genere da altri caratteri, altro elemento che dovrebbe facilitare la lettura. Completano il tutto le legature (caratteri tipografici sostitutivi di alcune coppie di lettere) pensate per lo sviluppo e si ottiene un font completo.

JetBrains Mono è distribuito con la licenza open source Apache 2.0; è possibile usarlo sul proprio computer ma anche in formato cartaceo, su un sito Web, per creare un logo e anche app. Installare un font scaricato sul Mac è molto semplice: basta un doppio clic sul file TrueType o OpenType scaricato: appare un’anteprima del font e possiamo confermare l’installazione nel sistema facendo click su “Installa font”.

Dell’installazione dei font abbiamo parlato in questo articolo, al quale rimandiamo i lettori per conoscere tutti i dettagli in materia: come si aggiungono, come si rimuovono, come si getiscono, come individuare nuovi font, come riconoscere i caratteri di qualità, quali sono i software per gestire i font e altro ancora.