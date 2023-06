John Lennon torna a cantare nei Beatles grazie all’AI

Paul McCartney lo chiama già l’ultimo disco dei Beatles, e uscirà quest’anno per merito dell’intelligenza artificiale, che ha permesso di estrarre la voce di John Lennon da una vecchia demo arrugginita per farlo tornare a cantare una canzone rimasta incompleta fino ad oggi.

Ne ha parlato di recente durante un’intervista radio concessa alla BBC in cui ha spiegato come gli incredibili progressi fatti dall’AI abbiano permesso di far tornare in vita un brano che i fan conoscono soltanto attraverso un bootleg del 2009.

«Siamo riusciti ad estrarre la voce di John da altre parti della cassetta, rendendola pura e realistica tramite l’AI. Separandola dalle parti musicate, siamo riusciti a completare e rifinire la canzone. Ce l’abbiamo fatta».

Sarà probabilmente l’ultima occasione che il mondo avrà per poter tornare ad ascoltare un inedito dei Fab Four, che non sono più quattro da quel maledetto 8 dicembre del 1980, quando Lennon fu raggiunto da quattro proiettili sparatigli alle spalle con una pistola calibro 38 nell’ingresso del Dakota Building, sua residenza a New York.

Di che canzone si tratta

Non ha specificato quale fosse il titolo del brano ma si ritiene possa essere Now and Then, una composizione amorosa e un po’ melensa rimasta incompleta. McCartney ricevette la demo originale nel ’94 dalla vedova Lennon, Yoko Ono: faceva parte di una serie di musicassette etichettate “For Paul”, dedicate da Lennon e lasciate al suo socio poco prima di morire.

Furono registrate su un boombox nell’appartamento di New York e due di queste, Free as a Bird e Real Love, non prima di esser state ripulite dal produttore Jeff Lynne, finirono poi nella serie Anthology pubblicata tra il ’95 e il ’96.

Di questa canzone nella demo, a parte qualche spezzone di strofa, c’è solo il ritornello cantato da Lennon, per altro con un costante ronzio di sottofondo che l’ha resa inutilizzabile fino ad oggi. Proprio per questo motivo si dice che per George Harrison, chitarrista della band, fosse “spazzatura“, «e siccome come band eravamo una democrazia, alla fine non se ne è fatto nulla».

Ma come dicevamo l’AI è riuscita a fare il miracolo, sicché presto John Lennon tornerà a cantare la sua canzone. Nel frattempo, lo sapevate che la compilation dei Beatles “One” è stata rimasterizzata per Apple Music?