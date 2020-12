Johnson & Johnson: le aziende di ricerca sotto attacco costante di cybercriminali

Marene Allison, Chief Information Security Officer della Johnson & Johnson, una della società farmaceutiche che si occupano di ricerca e sviluppo di vaccini per il COVID-19, ha riferito che organizzazioni sanitarie come quella per la quale lavora sono costantemente sotto attacco da parte cybercriminali che operano per conto di Stati-Nazioni che cercando “ogni singolo minuto di ogni giornata” di sferrare attacchi informatici.

Il Wall Street Journal riferisce che Johnson & Johnson è una delle sei aziende che si occupano di ricerche sul CODIV-19 prese di mira da hacker nord-coreani alla ricerca di informazioni sul vaccino.

Le aziende sanitarie sono da molto tempo letteralmente assaltate dai cybercriminali ha spiegato Allison nel corso di una tavola rotonda online dell’Aspen Cyber Summit, evidenziando una ondata di attacchi aumentata negli ultimi mesi, situazione confermata anche da Meredith Harper, a capo della sicurezza di Eli Lilly, altra azienda farmaceutica che si occupa di ricerche sul COVID-19, riferendo che gli attacchi provengono anche da altre nazioni e non solo dalla Corea del Nord.

Con il vaccino in fase di sviluppo, Johnson and Johnson è sotto i riflettori di tutti ma non ha risorse per individuare con precisione da dove derivano attacchi e fa affidamento all’H-ISAC (Health Information Sharing and Analysis Center) e alla CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) per identificare e classificare i cyber-attacchi.

Nel complesso d Johnson & Johnson riferisce di una crescita di attacchi del 30%. Poche settimane addietro Microsoft ha segnalato cyberattacchi con target aziende in Canada, Francia, India, Corea del Sud e Stati Unit che studiano vaccini anti-Sars-Cov2. “Pensiamo che queste azioni siano irragionevoli – ha spiegato la Casa di Redmond – e che dovrebbero essere condannate da tutta la società civile. Oggi, stiamo condividendo più possibile sugli attacchi che abbiamo subito di recente e stiamo esortando i governi ad agire”.

