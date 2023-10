Jony Ive investe in Cruz, costruttore di frullatori smart

Cruz, azienda produttrice di tecnologia di consumo, ha ricevuto “cospicui round di investimenti” da parte di Jony Ive, l’ex Chief Design Officer” di Apple, azienda presso la quale è stato anche supervisore del gruppo di design industriale e ha avuto anche un ruolo guida nel team Human Interface (HI).

L’investimento di Ive servirà alla creazione di un serie di prodotti di Cruz, incluso BlenderCap, un frullatore portatile (cordless) che combina una bottiglia sottovuoto, dotato di porta USB-C per la ricarica della batteria, e che permette di trasformare la frutta in frullati freschi, tritando con speciali lame ghiaccio e altri ingredienti, con modalità che permettono di mantenere le proprietà nutritive.

Cruz ha presentato BlenderCap al CES di Las Vegas all’inizio di quest’anno ed il prodotto ha un prezzo di listino di 129$, circa 123€. A fare la differenza rispetto ad altri mixer, è a quanto pare il tappo e altre tecnologie di sicurezza intrinseche per fare in modo che le lame entrino in azione solo quando il tappo è saldamente fissato all’unità (qui i vari dettagli sul prodotto).

In una dichiarazione raccolta da Bloomberg, Ive ha elogiato i fondatori di Cruz. I prodotti di questa azienda devono essere davvero interessanti: altri fondi sono arrivati dall’ex vice presidente Apple, Nick Forlenza e dall’ex CEO di eBay, Devin Wenig, almeno secondo quanto dichiarato da Matthew Moore, co-fondatore di Cruz.

La grande famiglia degli ex Apple

Cruz ha l’obiettivo di portare sul mercato altri prodotti “innovativi”. Moore e l’altro co-fondatore dell’azienda, Dakota Adams, hanno lavorato in passato per Apple (hanno fatto parte del team che ha creato il primo Apple Watch e non meglio precisati componenti di iPhone).

Dopo aver lasciato Apple nel 2019, Ive ha fondato l’azienda di design LoveFrom, in collaborazione con altri ex dipendenti della multinazionale di Cupertino.

Ive ha avuto un ruolo importante in vari prodotti Apple, dal primo iMac del 1998, alll’iPhone, per tutta una serie di prodotti dell’azienda, senza dimenticare l’Apple Park, probabilmente il suo progetto più ambizioso.

Se volete saperne di più di Jonathan Ive, Macitynet ha decine di articoli che riassumono il suo lavoro, parlano delle sue interviste e permettono di farsi un quadro dell’uomo e del designer.