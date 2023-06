Da Juice iPhone ricondizionati con extra sconto fino al 28%

Grazie all’extra sconto fino al 28% nei negozi Juice, Apple Premium Reseller, e anche nel negozio online Juice tutti gli iPhone ricondizionati certificati Juice costano meno e, chi lo desidera, può scegliere di pagare a rate senza costi né interessi.

In pratica c’è già un risparmio consistente scegliendo di acquistare un dispositivo ricondizionato invece del nuovo. L’offerta diventa ancora più allettante con gli extra sconti Juice e con la possibilità di non dover sborsare tutto subito ma di suddividere la spesa in piccole rate.

Alcuni esempi: iPhone 11 Pro parte da 389€ invece di 489€: si può pagare in 20 rate mensili da solamente 19,45€ senza interessi e con pratica super veloce con PagoDIL (si completa in 5 minuti in negozio e non richiede nemmeno la busta paga.

iPhone 12 Pro era proposto a 639€, con la promozione Juice si compra a partire da 589€, oppure in 20 rate da 29,45 euro al mese. iPhone 12 Pro Max a partire da 649€ invece di 699€, oppure in 20 rate da 32,45€ al mese, sempre senza costi né interessi.

Juice garantisce tutti i prodotti usati o ex esposizione per 12 mesi dalla data di acquisto: chi lo desidera può estendere la garanzia per ulteriori 12 mesi in fase di acquisto. Tutti i prodotti usati vengono controllati e certificati: ogni prodotto segue un rigoroso controllo interno ed esterno e viene sottoposto a test di diagnostica Apple per verificarne eventuali anomalie. I controlli vengono eseguiti presso un Centro di Assistenza Autorizzato Apple da un tecnico certificato.

Non solo iPhone: Juice propone anche Mac desktop e portatili ricondizionati. MacBook Air 13” con chip Apple M2, 8GB di memoria RAM, SSD 256GB – usato Grado A è proposto a 1.199€ oppure in 3 rate da 399,67€ con PayPal. MacBook Pro 16” con chip Apple M1 10 core, GPU 16 core, RAM 16GB e SSD da 512GB costa 2.199€.

Mac mini M1, 8GB RAM, SSD 256GB, usato Grado A a 499€ invece di 559€ oppure in 3 rate da 166,33€ con PayPal. Mac Studio con chip Apple M1 Max, RAM 32GB e unità SSD da 512GB costa 1.699€ oppure tre rate da 566,33€ con PayPal.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.