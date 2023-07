Da Iliad i pacchetti dati per viaggiare in Europa e Svizzera

Ogni piano iliad include una soglia di traffico dati utilizzabile in roaming per chi viaggia in Europa, ma ora l’operatore rende le cose più semplici per chi si sposta per lavoro o vacanze con due nuovi pacchetti dati aggiuntivi da 5GB su misura per Europa e Svizzera.

I nuovi pacchetti dati iliad 5GB si possono attivare in abbinamento a qualsiasi piano mobile dell’operatore. Qui di seguito i pacchetti dati iliad con dettagli e prezzi:

Pacchetto dati per l’Unione Europea con 5GB extra di traffico dati, oltre ai GB già inclusi nell’offerta sottoscritta dall’utente: costa 3,99 euro per un mese .

con 5GB extra di traffico dati, oltre ai GB già inclusi nell’offerta sottoscritta dall’utente: . Pacchetto dati 5GB per la Svizzera costa 4,99€.

L’operatore ricorda che l’opzione dati per l’estero può essere attivata su tutte le offerte mobile iliad, una sola volta nella decorrenza del mese, e non prevede il rinnovo automatico. In questo modo gli utenti possono avere giga extra e connessione solo quando ne hanno bisogno, senza vincoli contrattuali o costi aggiuntivi non desiderati.

Gli utenti che lo desiderano possono attivare l’opzione nella propria Area Personale sul sito web dell’operatore, oppure, tramite Simbox negli oltre 4.000 punti vendita in Italia.

All’inizio di luglio iliad ha annunciato l’ampliamento della copertura Fibra a 10 milioni di case in Italia, grazie all’accordo siglato con Fastweb. Qui invece trovate il tutorial su come installare la eSIM iliad sul proprio smartphone.



