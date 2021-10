Juice lancia gli sconti d’autunno per Apple Watch, iPad, Arlo e LaCie

Con l’autunno arrivano anche gli sconti Juice, catena di negozi Apple Premium Reseller e negozio online, con tanti sconti su Apple Watch 6 in versione GPS e anche il modello Nike con GPS + Cellular, su iPad di ottava generazione e iPad Pro di penultima generazione, AirPods Pro e anche sui dispositivi Arlo e LaCie.

Iniziamo con le promozioni Juice d’autunno per Apple Watch Series 6 GPS + Cellular da 40mm proposto a 459 euro invece del prezzo di listino di 539 euro. Stesso prezzo e stesso sconto anche per Apple Watch Nike Serie 6 GPS + Cellular. Per gli utenti che desiderano un iPad tuttofare con connettività cellulare è disponibile in sconto iPad 10,2” di ottava generazione Wi-Fi + Cellular da 32GB a 449 euro invece del prezzo di listino originale di 519 euro.

Invece per chi necessita del massimo delle prestazioni e della mobilità iPad Pro 11” Wi-Fi da 1TB è proposto in sconto a 1.299 euro invece del prezzo originale di listino di 1.451 euro. In sconto anche AirPods Pro che si comprano a 259 euro invece di 279 euro.

Per rendere più sicura la casa, dentro e fuori, da Juice sono in sconto le videocamere Arlo: il modello Essential Spotlight XL impermeabile e resistente a caldo e freddo costa 119,90 euro invece di 169,90 euro. Il modello Arlo Essential Indoor per interni si compra a solo 99,90 euro invece del prezzo di listino di 129,90 euro. Entrambe offrono registrazione video 1080p e si installano in pochi minuti grazie al funzionamento senza fili tramite Wi-Fi.

In offerta anche LaCie Mobile Drive a 84,90 euro, un disco fisso esterno compatto ed elegante che funziona con USB-C, è compatibile con Mac e iPad, oltre che con computer e dispositivi con USB 3.0.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.