Da Juice MacBook Air M3 disponibile anche a rate

Con MacBook Air Apple ha fatto un pezzo di storia dei portatili: nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, e nel negozio online Juice si può acquistare il nuovo MacBook Air M3 ancora più potente, anche suddividendo il prezzo in 20 piccole rate senza costi aggiuntivi e senza interessi.

Il design non cambia ma rimane sempre tra i portatili più belli e più leggeri della categoria. Grazie al chip Apple Silicon M3 di ultima generazione è fino a 1,6 volte più veloce di MacBook Air M1 con una autonomia da fantascienza che arriva fino a 18 ore.

Si parte da MacBook Air 13” M3, CPU 8 core GPU 8 core, 8GB di memoria unificata e SSD da 256GB: il prezzo di listino di 1.349 euro si può suddividere in 20 piccole rate da 67,45 euro al mese. Essendo una dilazione di pagamento senza costi né interessi la rata mensile è esattamente il prezzo diviso 20 mensilità.

Stesso discorso per MacBook Air 15” M3 con specifiche hardware identiche al precedente che parte da 1.579 euro: anche qui si può scegliere di pagare solo 78,95 euro al mese per 20 mesi.

Con l’arrivo dell’ultimo MacBook Air M3 anche il modello precedente con chip Apple Silicon M2 rimane a listino a prezzo ribassato: un’ottima occasione per acquistare un portatile altrettanto valido e versatile riducendo un poco la spesa. Per esempio MacBook Air M2, CPU 8 core GPU 8 core, 8GB di memoria unificata e SSD da 256GB costa 1.149 euro, oppure in 20 rate da solo 57,45 euro al mese.

Ricordiamo che fino al 17 marzo con le Offerte WOW Juice tutti i prodotti, dispositivi e accessori Apple sono proposti con sconti e offerte ed è sempre possibile pagare in 20 rate senza interessi.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.