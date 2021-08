Juice sempre aperti in agosto, sconti su iPhone 12 e AirPods

I negozi della catena Juice Apple Premium Reseller e il negozio online Juice sono aperti in agosto con sconti e promozioni per gli appassionati Apple e di tecnologia. A partire da questa pagina è possibile consultare gli orari di apertura di ogni punto vendita Juice e anche prenotare il proprio appuntamento per evitare attese: in questo modo tutti possono avere a disposizione esclusiva uno Specialista Apple per consigli e suggerimenti.

Non si fermano nemmeno gli sconti e le promozioni Juice, con tante offerte su iPhone 12, AirPods e anche le super cuffie Apple AirPods Max. Grazie alla promozione Juice, iPhone 12 64GB invece del prezzo di listino di 939 euro si compra a 819 euro, un risparmio di 120 euro. Chi desidera pagarlo in 10 rate paga solamente 81,90 euro al mese, quindi il prezzo del dispositivo già scontato da Juice, senza costi e senza interessi.

La promozione è attiva anche per iPhone 12 mini 64GB che invece del prezzo di listino di 839 euro, da Juice si compra a 739 euro, un risparmio di 100 euro: pagandolo a rate invece si versano 73,90 euro al mese per 10 mesi. Ricordiamo che gli sconti Juice con la possibilità di abbinare anche i pagamenti rateali sono disponibili anche per iPhone 12 128GB e iPhone 12 mini 128GB.

Nei negozi Juice e nel negozio online Juice sono in sconto tutti i dispositivi della gamma AirPods di Apple. Si parte con gli AirPods base a 149 euro invece del prezzo di listino di 179 euro: per chi vuole la custodia di ricarica wireless il prezzo è di 199 euro invece di quello di listino di 229 euro. I versatili AirPods Pro con cancellazione del rumore si comprano a 229 euro invece di 279 euro. Infine le super cuffie Apple AirPods Max invece di 629 euro da Juice si comprano a 529 euro, un risparmio di ben 100 euro sul prezzo ufficiale.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.