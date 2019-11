Sconti oltre il 50% su borse, zaini, valigie e accessori Kipling solo per oggi su Amazon

Borse a tracolla, Zaini e Messenger per Portatili e iPad ma anche zaini e trolley per chi viaggia lontano e vicino rappresentano il catalogo del noto marchio belga Kipling che sconta anche oltre il 50% molti dei suoi prodotti solo per la giornata del 25 Novembre nella settimana del Black Friday Amazon.

Qui sotto trovate solo alcuni dei prodotti che sono disponibili per l’ordine con diverse varietà di colore e misura. Con un clic sull’immagine potete verificare disponibilità e misure di ogni singola borsa o zaino.

Kipling – BANANA – Portapenne Piccolo – Banana Yellow – (Giallo), sintetico In offerta a € 14,94 – sconto -40%

– fino al 25-nov-19

Kipling 100 Pens Astuccio, 25 cm, Rosa (True Pink), sintetico In offerta a € 19,95 – sconto -40%

– fino al 25-nov-19

Kipling ART M Borsa da spiaggia, 58 cm, 26 liters, Nero (Lively Black) In offerta a € 47,45 – sconto -36%

– fino al 25-nov-19

Kipling Art M Borsone, 45 cm, Blu (True Navy C) In offerta a € 49,95 – sconto -31%

– fino al 25-nov-19

Kipling Art M Essentials Borsone, 58 cm, Rosso (True Red C) In offerta a € 49,95 – sconto -19%

– fino al 25-nov-19

Kipling Big Wheely – Zaini Unisex bambini, Blu (True Jeans), 15x24x45 cm (W x H x L) In offerta a € 44,95 – sconto -49%

– fino al 25-nov-19

Kipling CLAS SEOUL S Zaino, 34 cm, 10 liters, Beige (True Beige) In offerta a € 39,95 – sconto -44%

– fino al 25-nov-19

Kipling CLASSIC NIMAN FOLD Zaino Casual, 49 cm, 21 liters, Nero (Lively Black) In offerta a € 37,45 – sconto -38%

– fino al 25-nov-19

Kipling Clas Dallin – Zaini Unisex bambini, Rosa (True Pink), 15x24x45 cm (W x H x L) – In offerta a € 84,95 – sconto -38%

– fino al 25-nov-19

Kipling Clas Seoul Zaino, 25 liters, Rosso (True Red C) In offerta a € 44,95 – sconto -46%

– fino al 25-nov-19

Kipling Darcey Valigia, 45 cm, 30 liters, Nero (True Black) In offerta a € 64,95 – sconto -47%

– fino al 25-nov-19

Kipling Echo – Zaini Unisex bambini, Nero (True Black), 15x24x45 cm (W x H x L) In offerta a € 99,95 – sconto -42%

– fino al 25-nov-19

Kipling Faster – Zaini Unisex bambini, Rosa (True Pink), 28 x 21 x 19 cm (W x H x L) In offerta a € 32,45 – sconto -50%

– fino al 25-nov-19

Kipling Freedom Astuccio, 25 cm, Nero (True Black), sintetico In offerta a € 14,94 – sconto -40%

– fino al 25-nov-19

Kipling Gitroy Astuccio, 25 cm, Blu (True Navy), sintetico In offerta a € 19,95 – sconto -49%

– fino al 25-nov-19

Kipling Heart Backpack – Zaini Unisex bambini, Rosa (True Pink), 15x24x45 cm (W x H x L) In offerta a € 34,95 – sconto -44%

– fino al 25-nov-19

Kipling Iniko – Zaini Unisex bambini, Blu (True Jeans), 15x24x45 cm (W x H x L) In offerta a € 49,95 – sconto -47%

– fino al 25-nov-19

Kipling July Bag Borsone, 45 cm, Blu (True Navy) In offerta a € 49,95 – sconto -43%

– fino al 25-nov-19

Kipling Manary – Zaini Unisex bambini, Blu (True Jeans), 15x24x45 cm (W x H x L) – In offerta a € 89,95 – sconto -50%

– fino al 25-nov-19

Kipling NEW CEROC Bagaglio a mano, 42 cm, 23 liters, Nero (True Dazz Black) In offerta a € 89,50 – sconto -42%

– fino al 25-nov-19

Kipling New Kichirou Sacca, 45 cm, Blu (True Jeans) In offerta a € 26,95 – sconto -44%

– fino al 25-nov-19

Kipling New Kichirou pranzo al sacco, Rosa (True Pink) In offerta a € 26,95 – sconto -45%

– fino al 25-nov-19

Kipling New School – Zaini Donna, Rosa (True Pink), 15x24x45 cm (W x H x L) In offerta a € 34,95 – sconto -49%

– fino a 25-nov-19

Kipling OSHO Zaino Casual, 42 cm, 25 liters, Nero (True Black) In offerta a € 62,50 – sconto -49%

– fino a 25-nov-19

Kipling Seoul Go – Zaini Unisex bambini, Rosa (True Pink), 15x24x45 cm (W x H x L) In offerta a € 44,95 – sconto -38%

– fino al 25-nov-19

Kipling Supertaboo – Zaini Unisex Adulto, Blu (True Jeans), 15x24x45 cm (W x H x L) In offerta a € 17,94 – sconto -38%

– fino al 25-nov-19

Kipling TEAGAN, Bagaglio a mano 39 Litri, Nero True Black In offerta a € 69,95 – sconto -46%

– fino al 25-nov-19

Kipling Youri Spin 55 Valigia, 45 cm, 33 liters, Blu (True Navy) In offerta a € 84,95 – sconto -44%

– fino al 25-nov-19

Kipling Youri Spin 68 Valigia, 45 cm, 71 liters, Nero (True Black) In offerta a € 99,95 – sconto -41%

– fino al 25-nov-19

Kipling Youri Spin 78 Valigia, 45 cm, 99 liters, Blu (True Navy) In offerta a € 114,95 – sconto -39%

– fino al 25-nov-19

Kipling Alia – Portafogli Donna, Beige (True Beige), 2x19x10 cm (B x H T) In offerta a € 22,72 – sconto -44%

– fino al 25-nov-19

Kipling Alvar – Borse a tracolla Donna, Nero (True Black), 15x24x45 cm (W x H x L) In offerta a € 38,69 – sconto -43%

– fino al 25-nov-19

Kipling Amiel – Borse a tracolla Donna, Blu (True Navy), 27×24.5×14.5 cm In offerta a € 34,13 – sconto -43%

– fino al 25-nov-19

Kipling Art – Borse a tracolla Donna, Rosso (True Red C), 15x24x45 cm (W x H x L) In offerta a € 36,12 – sconto -39%

– fino al 25-nov-19

Kipling Art Mini – Borse a secchiello Donna, Beige (True Beige), 34x21x18.5 cm (B x H T) In offerta a € 32,27 – sconto -47%

– fino al 25-nov-19

Kipling Art Nc – Borse a secchiello Donna, Nero (Lively Black), 20x44x27 cm (B x H T) In offerta a € 30,05 – sconto -44%

– fino al 25-nov-19

Kipling Art Packable – Borse a secchiello Donna, Nero (Black Light), 57x37x18 cm (B x H T) In offerta a € 28,03 – sconto -43%

– fino al 25-nov-19

Kipling Arto – Borse a tracolla Donna, Nero (True Black), 15x24x45 cm (W x H x L) In offerta a € 31,01 – sconto -51%

– fino al 25-nov-19

Kipling CLAS Challenger, Zaino Donna, Blu (True Navy), 26x36x21 cm In offerta a € 40,36 – sconto -41%

– fino al 25-nov-19

Kipling City Pack – Zaini Donna, Rosso (True Red C), 15X24X45 Cm (W X H X L) In offerta a € 36,12 – sconto -43%

– fino al 25-nov-19

Kipling City Pack S – Zaini Donna, Marrone (True Beige C), 15x24x45 cm (W x H x L) In offerta a € 33,50 – sconto -44%

– fino al 25-nov-19

Kipling Clas Challenger – Zaini Unisex Adulto, Marrone (True Beige C), 15x24x45 cm (W x H x L) In offerta a € 24,98 – sconto -59%

– fino al 25-nov-19

Kipling Creativity S – Borse a tracolla Donna, Blu (True Navy), 15x24x45 cm (W x H x L) In offerta a € 13,19 – sconto -43%

– fino al 25-nov-19

Kipling Defea Up – Borse a secchiello Donna, Beige (True Beige), 19x33x24.5 cm (B x H T) In offerta a € 33,90 – sconto -52%

– fino al 25-nov-19

Kipling Firefly Up – Zaini Donna, Beige (True Beige), 14x22x31 cm (B x H T) In offerta a € 29,61 – sconto -55%

– fino al 25-nov-19

Kipling Fresh – Borse a tracolla Donna, Nero (Lively Black), 1x1x1 cm (B x H T) In offerta a € 24,47 – sconto -38%

– fino al 25-nov-19

Kipling Fundamental Nc – Zaini Donna, Nero (Lively Black), 16.5x42x42 cm (B x H T) In offerta a € 28,73 – sconto -57%

– fino al 25-nov-19

Kipling Gabbie – Borse a tracolla Donna, Blu (True Navy), 15x24x45 cm (W x H x L) In offerta a € 46,12 – sconto -33%

– fino al 25-nov-19

Kipling Hiphurray Packable – Borse Tote Donna, Nero (Black Light), 39x43x1 cm (B x H T) In offerta a € 16,58 – sconto -37%

– fino al 25-nov-19

Kipling Izellah – Borse a tracolla Donna, Blu (True Navy), 15x24x45 cm (W x H x L) In offerta a € 30,63 – sconto -38%

– fino al 25-nov-19

Kipling Multiple Sport, Borsa a tracolla, Donna, Blu (True Navy), 20x13x7.5 cm In offerta a € 25,81 – sconto -52%

– fino al 25-nov-19

Kipling SEOUL PACKABLE Zaino, 44 cm, 22.5 l, Nero (BLACK LIGHT) In offerta a € 22,06 – sconto -40%

– fino al 25-nov-19

Kipling Silen – Borse a tracolla Donna, Nero (True Black), 15x24x45 cm (W x H x L) In offerta a € 41,53 – sconto -39%

– fino al 25-nov-19

