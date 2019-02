Juice supervaluta Mac e iPad usati per comprare i nuovi risparmiando

Lo spread fa impazzire la borsa, ma oggi nei negozi Juice il cambio è favorevole: in tutti i negozi della catena Apple Premium Reseller possiamo ottenere una super valutazione di 100 euro su Mac e di 50 euro su iPad, in entrambi i casi da aggiungere al valore del nostro vecchio dispositivo, per acquistare un nuovo modello risparmiando.

Per esempio se portiamo in permuta da Juice un MacBook Air 13” con SSD 128GB del 2014, possiamo acquistare il nuovo MacBook Air 13” con schermo Retina e SSD da 128GB a solamente 949 euro. Si tratta di un risparmio di 430 euro rispetto al prezzo di listino Apple di 1.379 euro. Stesso discorso anche per iPad: per esempio se permutiamo da Juice un iPad Pro 9,7” Wi-Fi + Cellular da 128 GB, possiamo acquistare il nuovo e potentissimo iPad Pro 11” Wi-Fi + Cellular da 64GB a 699 euro. Un risparmio di 200 euro sul prezzo di listino Apple.

Ricordiamo che le supervalutazioni Juice di 100 euro su Mac e di 50 euro su iPad, oltre al valore del vecchio dispositivo, per l’acquisto del nuovo è una promozione che rimane valida solo fino al 2 marzo.

Per ulteriori informazioni è possibile partire da questa pagina del sito web Juice, invece da qui trovate l’elenco di tutti i punti vendita Juice con indirizzo, orari e contatti.